Мільярдний Monolit у тіні IT-ФОПа: як БЕБ викрило ймовірну схему імпорту від Кирила Пахомова

Які докази вдалося зібрати правоохоронцям, коли їхню увагу привернули масштаби фінансових операцій, зокрема у криптовалюті

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В Україну, попри публічні зусилля Бюро економічної безпеки (БЕБ), продовжують "контрабасом" ввозити сучасну техніку на мільярди гривень. Нещодавно детективи викрили ймовірну схему, пов’язану з мережею Monolit. За версією правоохоронців, в Україну без належного митного оформлення та сплати всіх передбачених податків ввозили техніку Apple, безпілотники DJI та Autel, комплектуючі для FPV-дронів і систем зв’язку.

Частина коштів, за даними слідства, надходила на криптогаманець. Загальний обсяг надходжень на нього в гривневому еквіваленті становив близько 1,07 млрд грн. Про те, як, за версією правоохоронців, працювала схема та що відомо про Monolit, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Головне:

БЕБ розслідує ймовірну схему незаконного імпорту техніки Apple, DJI та Autel, комплектуючих для дронів і зарядних станцій через мережу Monolit.

На криптогаманець у мережі TRON, за даними слідства, надійшло 26,85 млн USDT – близько 1,07 млрд грн.

Кирило Пахомов, який називає себе власником Monolit, заявив, що імпортні операції проводять законно, з належним митним оформленням і сплатою податків.

заявив, що імпортні операції проводять законно, з належним митним оформленням і сплатою податків. За оцінкою слідства, можливі несплачені податки становлять близько 78,5 млн грн. Під час обшуків також виявили готівку, печатки підприємств і накладні на великі суми (в тому числі на адресу "Генерала Черешні").

Серед фігурантів документів – "Флаймультитех", "Айрспарк", "Елтехопт". Виявлення їхніх печаток у пов’язаних із Monolit приміщеннях може свідчити про господарські зв’язки, але саме по собі не доводить підконтрольності чи причетності до незаконної схеми.

Хто такий Кирило Пахомов і що відомо про Monolit

Підприємець Кирило Пахомов нещодавно опинився в центрі публічної уваги. Низка ЗМІ опублікувала його заяву про те, що він, його компанія Monolit, а також ТОВ "Флаймультитех" проводять "імпортні операції відповідно до чинного законодавства України, з належним митним оформленням та виконанням усіх податкових зобов’язань".

Ця заява з’явилася на тлі розслідування БЕБ, у межах якого правоохоронці перевіряють можливі факти незаконного переміщення товарів через митний кордон, ухилення від сплати податків і легалізації коштів. За версією слідства, за фасадом IT-підприємця та офіційно зареєстрованих юридичних осіб могла діяти масштабна тіньова мережа, пов’язана з імпортом техніки, готівковими розрахунками та використанням криптовалюти.

"Телеграф" вивчив матеріали кримінального провадження, судові ухвали та документи, вилучені під час обшуків, щоб з’ясувати, які саме обставини перевіряють правоохоронці та які докази, за даними слідства, вдалося зібрати.

На сайті Monolit Кирило Пахомов зазначений як генеральний директор. Скриншот

На своєму сайті Monolit зазначає, що постачає бізнесу персональну та дрібну побутову техніку. Серед товарів – квадрокоптери, планшети, ноутбуки, зарядні станції та телефони. На сайті Кирила Пахомова вказано як генерального директора. У профілі в LinkedIn він називає себе власником Monolit. На особистій сторінці підприємець опублікував фотографію, зроблену на тлі логотипа Apple.

Профіль Кирила Пахомова в LinkedIn. Скриншот

Водночас БЕБ перевіряє версію про незаконне ввезення техніки Apple, яку, за даними слідства, продавали через мережу Monolit. На сайті не зазначено повної юридичної назви компанії.

У 2021 році Пахомов зареєстрував ФОП з основним видом діяльності "Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність". За даними YouControl, на нього не зареєстровано юридичних осіб.

Одна з ТОВок, яку в цьому матеріалі пов’язано з розслідуванням БЕБ, – "Флаймультитех". Її також згадував Пахомов у публічній заяві. Компанію створили у 2025 році, а її власником, за наведеними даними, є Євген Козлов, зареєстрований у Краматорському районі. Сам Пахомов – зі Слов’янська. Отже, обидва чоловіки пов’язані з Донеччиною.

Попри те, що ТОВ "Флаймультитех" офіційно працює лише з 2025 року, слідство вважає, що мережа Monolit могла діяти ще з 2022-го. За версією правоохоронців, тоді налагодили постачання в Україну електроніки та побутової техніки поза митним контролем. Серед основних товарних позицій були мобільні телефони й аксесуари Apple, безпілотні літальні апарати та комплектуючі до них, а також портативні зарядні станції й акумулятори відомих світових брендів.

За даними слідства, техніку продавали через мережу Monolit. Правоохоронці зафіксували кілька каналів збуту:

спеціалізований інтернет-магазин на сайті mnlt.com;

Telegram-канали;

фізичні пункти видачі товарів і торгові точки.

Для розрахунків із покупцями використовували різні способи оплати: готівку в пунктах видачі, банківські картки через термінали, перекази на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а також криптовалюту.

Масштаби фінансових операцій привернули увагу слідства. За даними БЕБ, з 5 березня 2022 року до 14 лютого 2026 року на криптогаманець у мережі TRON надійшло 26,85 млн USDT. У гривневому еквіваленті, за розрахунками слідства, це близько 1,07 млрд грн.

Як працювала схема Monolit. Інфографіка "Телеграфу"

Водночас сам обсяг надходжень на криптогаманець не є автоматичним доказом того, що всі ці кошти отримано саме від продажу незаконно ввезеної техніки. Для остаточних висновків необхідно встановити походження грошей і зв’язок кожної операції з імовірною схемою.

За оцінкою БЕБ, можливі несплачені податки становлять близько 78,5 млн грн. Ідеться, за даними оприлюднених матеріалів, про податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.

"Генерал Черешня" та інші: хто міг працювати з Monolit

Під час обшуків детективи БЕБ виявили в приміщеннях, які, за версією слідства, використовувалися для роботи мережі Monolit, печатки ТОВ "Флаймультитех" і ще одного підприємства – ТОВ "Айрспарк".

За наведеними даними, ТОВ "Айрспарк" створили приблизно за сім місяців до описаних подій. Основний вид діяльності підприємства – оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням. Керівницею та власницею компанії зазначена Ірина Скляр із села Садове Чернігівської області. За наявною інформацією, це єдина юридична особа, оформлена на неї.

Також під час обшуків правоохоронці виявили понад мільйон гривень, десятки тисяч доларів і низку видаткових накладних. В окремих документах ціни зазначено в доларах США. Водночас сам по собі запис ціни в іноземній валюті не доводить порушення законодавства: потрібно з’ясувати, чи йдеться про внутрішні документи, оптові ціни, зовнішньоекономічні операції або фактичні розрахунки між резидентами України.

Серед документів, за наведеними даними, були:

накладна на комплектуючі до безпілотників на адресу компанії "Генерал Черешня" на суму 543,1 тис. доларів;

накладна на безпілотники на адресу ТОВ "Кемпбел" на суму 160,3 тис. доларів;

накладна на адресу ТОВ "Глобал Марк".

Крім документів, безпосередньо пов’язаних із Monolit, правоохоронці виявили угоди між іншими підприємствами. Зокрема, у матеріалах згадується договір поставки № 230407/25-Е від 23 квітня 2025 року, укладений між ТОВ "Елтехопт" і ТОВ "Київські квадрокоптери".

ТОВ "Елтехопт" створили приблизно два роки тому. Компанія належить мешканцю Київської області Олександру Троценку. ТОВ "Київські квадрокоптери" працює понад два з половиною роки та належить киянину Роману Бонюку.

Матеріали справи. Реєстр судових рішень. Скриншот

Печатки обох підприємств, як зазначено в матеріалах, детективи БЕБ виявили під час обшуку в приміщеннях, пов’язаних із Monolit.

В умовах, коли від сплачених податків залежать наповнення бюджету, фінансування оборони, виплати військовослужбовцям і закупівля озброєння, можливе ухилення від сплати податків набуває особливої суспільної ваги. Водночас усі підозри щодо конкретних осіб і підприємств мають бути доведені в суді.

"Телеграф" також звернувся до Кирила Пахомова по офіційний коментар. Якщо редакція отримає відповідь від нього або його представників, позицію буде опубліковано.

Далі буде…