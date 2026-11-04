Зіткнення силовиків, протистояння спецназів, на жаль, вже стали якоюсь дурною прикметою нашого часу - експерт

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— З певної, і вже занадто високою, періодичністю ми стаємо свідками боротьби між представниками правоохоронних відомств і кожного разу це призводить до напруженого протистояння, у кожному випадку в конфліктах фігурує зброя і іноді вона стріляє, – написав у Фейсбук політичний експерт та військовий Андрій Ковальов.

Навіть у мирний час такі сутички із "зброєю наголо" становили б для суспільства серйозний стрес. Під час війни і дії воєнного стану вони взагалі не припустимі. Кожного разу вони деморалізують і лякають людей та грають на руку ворогові. Дають йому можливість розносити сигнал про те, що правоохоронна система в Україні перестала працювати як єдине ціле, а силовики потонули у внутрішніх розбірках.

Цілком зрозуміло, що ці "сутички спецназів" потрібно припиняти і якнайшвидше. Визначити законні механізми врегулювання суперечок і припинити "виплескування" цих подій на суспільство.

Переконаний, нікому з громадян не хочеться зранку у "передовицях" медіа та телеграм каналів читати про чергову сутичку силовиків.

Навести порядок цілком можливо. Хоча б через перегляд бронювання правоохоронців. На "нулі" дуже не вистачає досвідчених, підготовлених та мотивованих до дії кадрів.

Зброя має використовуватись і стріляти тільки на передовій. Там зараз єдине місце і єдиний ворог, якого наші силовики мають розглядати через приціл, – зауважив експерт.