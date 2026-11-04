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Розгрібають з полиць за секунду: чим новинки від "Мівіна" зацікавили покупців (відео)

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Нові смаки Мівіни Saucy noodles зібрали різні відгуки покупців
Нові смаки Мівіни Saucy noodles зібрали різні відгуки покупців. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У лінійці Saucy noodles з’явилися сирний, грибний і курячо-томатний варіанти, але відгуки покупців розділилися

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У Мівіни з’явилися три нові види локшини Saucy noodles: зі смаком подвійного сиру, грибів та вершків, курки та томатів. Українці вже пробують новинки й обговорюють їх у соцмережах: одні хвалять приправи, інші критикують локшину, а сирний варіант, за словами покупчині, швидко розбирають.

Докладніше розповість "Телеграф".

Новинки показала користувачка kitsyunechkaaa в дописі від 19 жовтня 2026 року. Вона опублікувала паковання грибного й курячо-томатного смаків та запитала читачів, чи вже куштували їх.

Допис kitsyunechkaaa з пакованнями Мівіни зі смаками грибів та вершків і курки та томатів
Покупці обговорюють нові смаки Мівіни Saucy noodles

Які три смаки з’явилися у продажу

Нові варіанти об’єднує формат локшини в соусі. На пакованнях – різні кольорові акценти: помаранчевий для подвійного сиру, бірюзовий для грибів та вершків і червоний для курки та томатів.

Сирний варіант уже є в онлайн-каталозі "Сільпо": локшина Мівіна Saucy noodles зі смаком подвійного сиру вагою 95 г коштує 43,99 грн. Поруч у лінійці представлені й інші поєднання – кисло-солодке, теріякі, кунжут зі смаженою куркою та солодкий чилі.

Курячо-томатна новинка має на пакованні позначку "у соусі", як і два інші нові варіанти. Саме цей смак викликав найбільше критичних відгуків у наведеному обговоренні.

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Де знаходять новинки та який смак розбирають

У відповідь на запитання, де купити нову локшину, авторка допису назвала "Фору". За її словами, там новинки продавали зі знижкою, а без неї ціна була вищою.

"У "Форі", зараз на знижці, дорогі. Ще є із сиром, але їх розгрібають за секунду", – написала користувачка kitsyunechkaaa.

Пізніше вона додала, що після рекомендацій у коментарях захотіла спробувати сирну локшину, проте в її магазині цей варіант уже розкупили. Користувач o_lisachka окремо відзначив, що сирний смак йому сподобався, а prokhorenkodmitriy оцінив його краще за томатний.

Обговорення сирної Мівіни та відповіді авторки про купівлю у "Форі" й розпроданий товар
За словами авторки допису, сирну новинку швидко розкуповують

Що покупцям сподобалося, а що розчарувало

Враження від грибної та курячо-томатної новинок виявилися різними навіть в однієї покупчині. Користувачка iukhimenkoanzhela7683 похвалила поєднання грибів і вершків, але розкритикувала другий смак та якість самої локшини.

"Гриби й вершки сподобалися, курка з томатами – повна гидота. Локшина трохи погана, тож рекомендація – взяти Reeva та цю смачнішу вермішель і зробити з приправою з пакета Мівіни "Гриби з вершками"", – написала користувачка iukhimenkoanzhela7683.

Коментарі покупців про приправи, текстуру локшини та невдалий курячо-томатний смак
Грибний і курячо-томатний варіанти отримали різні оцінки покупців

Авторка початкового допису також поскаржилася на текстуру: за її словами, локшина швидко перетворюється на кашу. Користувачка _tatyana_antonova написала, що курку з томатами їй було неприємно їсти, а сама локшина відрізняється від звичайної Мівіни й не сподобалася навіть сухою.

Схожу претензію висловила користувачка hxxrtt у дописі від 11 жовтня, до якого додала паковання курячо-томатної новинки та миску готової страви. На її думку, зміни смаків, приправ і дизайну не поліпшили головного – смаку самої локшини.

Допис hxxrtt із критикою локшини, пакованням курячо-томатної Мівіни та мискою готової страви
Серед претензій до нової Мівіни – смак і текстура самої локшини

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про горішки з "тарганами": гостра новинка з "Аврори" розбурхала українців.

Теги:
#Новинка #Локшина #Мівіна