Орден від Зеленського міг би дати Меланії Трамп виплати та пільги: чому вона їх не отримає

Для володарів цієї нагороди передбачено щомісячну виплату у розмірі однієї мінімальної зарплати

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Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги І ступеня за гуманітарну підтримку та допомогу українським дітям. Ця нагорода пов’язана із системою державних виплат, але сама по собі не дає права на гроші та пільги. Для Меланії Трамп нагородження залишиться визнанням заслуг без української пенсійної надбавки та щомісячної грошової допомоги.

Про нагородження йдеться в указі президента №1079/2026 від 2 листопада 2026 року. Підставою стали особистий внесок першої леді США у гуманітарну підтримку України, правозахисна та благодійна діяльність задля порятунку постраждалих від російської агресії, незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей та громадян.

Які виплати передбачені для нагороджених орденом княгині Ольги

Для володарів ордена княгині Ольги передбачено щомісячну грошову виплату у розмірі однієї мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного календарного року. Однак, як пояснює Пенсійний фонд України, це право належить до тих, хто отримав орден усіх трьох ступенів та безпосередньо брав участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності країни.

Орден княгині Ольги І ступеня вручили Меланії Трамп за гуманітарну підтримку України

У роз’ясненні йдеться про нагородження, починаючи з 2014 року. Виплату встановлюють згідно із законом "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", що охоплює певні категорії людей з особливими заслугами перед Батьківщиною, а також членів сімей загиблих чи померлих громадян із такими заслугами.

Допомога призначають із дня звернення за нею. При цьому отримувати пенсію або перебувати на обліку у Пенсійному фонді як пенсіонер для призначення цієї щомісячної виплати необов’язково. Указ про нагородження та оформлення грошової допомоги – різні процедури: гроші виплачують під час передбачених законом умов.

2026 року доплата за один український орден може становити 596,85 грн на місяць. Сума розраховується як 23% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, який зараз становить 2595 грн.

За два ордени передбачено надбавку у розмірі 622,80 грн (24%),

За три ордени передбачено надбавку у розмірі 648,75 грн (25%).

Український орден може давати право на пенсійну надбавку за дотримання умов закону

Чому перша леді США не отримає грошової допомоги

Меланія Трамп нагороджена орденом княгині Ольги І ступеня за гуманітарну діяльність. Це не відповідає умовам описаної щомісячної виплати: для неї потрібні всі три ступені ордену та безпосередня участь у захисті України. Тому розраховувати для першої леді США допомогу у розмірі мінімальної зарплати на підставі цього указу не можна.

Окремим механізмом є пенсія за особливі заслуги перед Україною. Як пояснює ArtEdu, відповідний закон поширюється на громадян України: іноземний громадянин отримує українську державну нагороду, але не набуває права на таку пенсійну надбавку.

Для громадянина України, який уже одержує пенсію, наявність одного українського ордену може стати підставою для звернення за пенсією за особливі заслуги. Вона є надбавкою до пенсії, а не ще однієї повної пенсійної виплати. На першу леді США це правило не поширюється: іноземне громадянство не перешкоджає нагородженню, але українські пенсійні переваги їй не дають.

Меланія Трамп/Facebook

Якби Меланія Трамп була громадянкою України та відповідала б умовам призначення такої пенсії, один орден міг би давати їй майже 600 гривень щомісячної доплати. Але перша американська леді на ці гроші претендувати не може. Орден вона отримає, а фінансових переваг української нагороди – ні.

Як повідомляв "Телеграф", уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець зазначив, що гуманітарна місія щодо Олешок стала успішною після багатьох невдалих спроб, коли до неї приєдналася Меланія Трамп за словами Лубінця. Омбудсмен назвав її роль у цій місії значною. Домовленість передбачала фізичну присутність громадян США, України та Росії. Це свідчить про конкретний міжнародний формат участі у гуманітарній роботі.