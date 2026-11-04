Столкновение силовиков, противостояние спецназов, к сожалению, уже стали какой-то глупой приметой нашего времени – эксперт

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— С определенной, и слишком высокой, периодичностью мы становимся свидетелями борьбы между представителями правоохранительных ведомств и каждый раз это приводит к напряженному противостоянию, в каждом случае в конфликтах фигурирует оружие и иногда оно стреляет, — написал в Фейсбук политический эксперт и военный Андрей Ковалев.

Даже в мирное время такие стычки с оружием наголо составляли бы для общества серьезный стресс. Во время войны и действия военного положения они вообще не допустимы. Каждый раз они деморализуют и пугают людей и играют на руку врагу. Дают ему возможность разносить сигнал о том, что правоохранительная система в Украине перестала работать как единое целое, а силовики утонули во внутренних разборках.

Вполне понятно, что эти "стычки спецназов" нужно прекращать и как можно быстрее. Определить законные механизмы урегулирования споров и прекратить "выплескивание" этих событий на общество.

Убежден, что никому из граждан не хочется утром в "передовицах" медиа и телеграм-каналов читать об очередной стычке силовиков.

Навести порядок вполне возможно. Хотя бы из-за пересмотра бронирования правоохранителей. На "нуле" очень не хватает опытных, подготовленных и мотивированных к действию кадров.

Оружие должно использоваться и стрелять только на передовой. Там сейчас единственное место и единственный враг, который наши силовики должны рассматривать через прицел, – отметил эксперт.