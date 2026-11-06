Третина компаній дізнається про негатив у медіа не від системи моніторингу — опитування EBA

30% респондентів за останній рік дізнавалися про негативні матеріали від керівництва, клієнтів чи партнерів

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Три чверті керівників комунікацій компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації очікують отримувати повідомлення про важливі згадки в медіа протягом години після публікації. Для 45% бажаний термін – у межах 15 хвилин.

Про це повідомила голова Комітету з маркетингу та комунікацій EBA Наталя Улинець, презентуючи результати опитування серед компаній-членів Асоціації. У 14% компаній публікація встигла поширитися передруками ще до того, як на неї відреагували.

Як компанії використовують оперативний моніторинг

За словами Наталі Улинець, 79% респондентів називають оперативний моніторинг ЗМІ та онлайн-джерел критично важливим для щоденної роботи, ще 14% – радше важливим. Три чверті опитаних користуються результатами моніторингу щонайменше раз на день, а 41% – безперервно протягом робочого дня.

"Оперативний медіамоніторинг – це не просто інструмент відстеження згадок, а важлива складова управління репутацією та комунікаційними ризиками бізнесу. Результати нашого опитування демонструють певний парадокс: компанії очікують максимальної швидкості отримання інформації, але далеко не всі вимірюють цю швидкість і оцінюють її вплив на ефективність комунікацій. Управління репутацією на основі щоденних даних, аналітики та своєчасних рішень – ознака зрілості комунікаційної функції бізнесу", – зазначила голова Комітету з маркетингу та комунікацій EBA Наталя Улинець.

Які завдання вирішують і які показники відстежують

Майже половина учасників опитування – 48% – використовують моніторинг насамперед для оперативних сповіщень про нові публікації зі згадками компанії, її брендів або керівників. Для 41% це інструмент комплексної оцінки PR-кампаній, репутації та конкурентів. Ще 7% переважно аналізують періодичні показники медіаприсутності.

Обираючи систему моніторингу, 48% респондентів найбільше зважають на швидкість сповіщень і зручність користування. Для 38% пріоритетними є охоплення джерел та аналітичні можливості, для 10% – релевантність результатів.

Водночас швидкість виявлення публікацій регулярно вимірюють лише 31% компаній. Цей показник посів останнє місце серед десяти, які аналізує бізнес. Найчастіше компанії відстежують кількість публікацій і згадок – 97%, тональність – 83%, а також частку інформаційної присутності порівняно з конкурентами – 72%.

Які системи моніторингу обирає бізнес

Серед спеціалізованих систем оперативного моніторингу найпоширенішою серед учасників опитування стала MediaMonitoringBot: її використовують 72% компаній. LOOQME користуються 41%, YouScan – 24%, Semantrum – 10%.

Паралельно 72% компаній шукають згадки вручну, а 52% застосовують Google Alerts. За основну систему моніторингу платять 72% опитаних компаній.

Анонімне опитування Комітет з маркетингу та комунікацій EBA провів у серпні–вересні 2026 року серед представників компаній – членів Асоціації, відповідальних за комунікації. Європейська Бізнес Асоціація – найбільше та найвпливовіше об’єднання міжнародного, європейського та вітчизняного бізнесу, що працює в Україні.