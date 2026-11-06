Правило 21–18–16: як налаштувати радіатори й менше платити за опалення

У ванній кімнаті рекомендують підтримувати вищу температуру, ніж у спальні чи вітальні

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Щоб менше витрачати на опалення, підтримуйте в кімнатах різну температуру – залежно від того, як ними користуєтеся. У приміщеннях, де проводите день, залишайте тепліше. У спальні та кімнатах, куди заходите рідко, знижуйте нагрівання, але не вимикайте радіатори повністю.

Читайте також: "Як зробити спальню теплішою без зайвих витрат: проста хитрість".

Як розподілити тепло вдома за правилом 21–18–16, розповідає "Fakt". Ці числа дають простий орієнтир: вони допомагають налаштувати опалення відповідно до потреб мешканців і призначення кожної кімнати.

Яку температуру встановити в різних кімнатах

Близько 21°C – орієнтир для вітальні, кабінету чи домашнього офісу, де люди проводять більшу частину дня. Якщо за такої температури комфортно, нагрівати повітря до 23–24°C немає потреби. Для вітальні рекомендації з раціонального використання опалення також передбачають діапазон 20–21°C.

У спальні орієнтуйтеся на 18°C. Її не потрібно опалювати так само інтенсивно, як кімнату, де працюють або відпочивають удень. Налаштуйте радіатори відповідно до призначення кімнат, щоб спрямувати тепло туди, де воно найбільше потрібне.

Близько 16°C за цим правилом підтримують у тих частинах будинку, якими користуються рідко. Температуру тут знижують помірно, не припиняючи опалення. Якщо на радіаторах є термостатичні регулятори, налаштуйте їх окремо в кожній кімнаті, а температуру повітря перевіряйте кімнатним термометром.

Зниження температури на один градус може скоротити споживання енергії на 5–8% Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому в прохолодній спальні легше спати

Благодійна організація Sleep Charity радить більшості дорослих спати за температури близько 16–18°C. Увечері температура тіла природно знижується: організм готується до відпочинку. Надто тепле повітря в кімнаті може заважати повноцінному нічному сну.

Водночас потреби людей різняться. Літнім людям, маленьким дітям і людям із певними проблемами зі здоров’ям може бути потрібне тепліше середовище. Це враховує у своїх рекомендаціях і Sleep Charity. Тож налаштовуйте температуру з огляду на самопочуття тих, хто спить у кімнаті.

Скільки енергії заощаджує зниження температури на один градус

Почніть із невеликої зміни налаштувань – різко охолоджувати будинок не потрібно. За оцінками, наведеними в галузевій літературі, зниження температури на 1°C скорочує споживання енергії на опалення приблизно на 5–8%.

Фактична економія залежить від теплоізоляції будівлі, погоди, вентиляції, типу опалювальної установки та попередніх налаштувань. Впливає і різниця між початковою та новою температурою: від неї залежить, наскільки після регулювання зменшиться потреба в теплі.

Зниження температури на один градус може скоротити споживання енергії на опалення на 5–8% Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" також розповідав, як заощадити на опаленні: зниження температури в оселі лише на один градус може скоротити витрати енергії приблизно на 5%.