Треть компаний узнают о негативе в медиа не от системы мониторинга — опрос EBA

30% респондентов за последний год узнавали о негативных материалах от руководства, клиентов или партнеров

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Три четверти руководителей коммуникаций компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации ожидают получать уведомления о важных упоминаниях в СМИ в течение часа после публикации. Для 45% желательный срок – в пределах 15 минут.

Об этом сообщила глава Комитета по маркетингу и коммуникациям EBA Наталя Улинець, представляя результаты опроса среди компаний-членов Ассоциации. В 14% компаний публикация успела распространиться в перепечатках еще до того, как на нее отреагировали.

Как компании используют оперативный мониторинг

По словам Натальи Улинец, 79% респондентов называют оперативный мониторинг СМИ и онлайн-источников критически важным для ежедневной работы, еще 14% – скорее важным. Три четверти опрошенных пользуются результатами мониторинга как минимум раз в день, а 41% – непрерывно в течение рабочего дня.

"Оперативный мониторинг медиа – это не просто инструмент отслеживания упоминаний, а важная составляющая управления репутацией и коммуникационными рисками бизнеса. Результаты нашего опроса демонстрируют определенный парадокс: компании ожидают максимально быстрого получения информации, но далеко не все измеряют эту скорость и оценивают ее влияние на эффективность коммуникаций. Управление репутацией на основе ежедневных данных, аналитики и своевременных решений – признак зрелости коммуникационной функции бизнеса", – отметила председатель Комитета по маркетингу и коммуникациям EBA Наталья Улинец.

Какие задачи решают и какие показатели отслеживают

Почти половина участников опроса – 48% – используют мониторинг прежде всего для оперативных уведомлений о новых публикациях с упоминаниями компании, ее брендов или руководителей. Для 41% это инструмент комплексной оценки PR-кампаний, репутации и конкурентов. Еще 7% преимущественно анализируют периодические показатели присутствия в медиа.

Выбирая систему мониторинга, 48% респондентов больше всего учитывают скорость уведомлений и удобство использования. Для 38% приоритетны охват источников и аналитические возможности, для 10% – релевантность результатов.

В то же время скорость выявления публикаций регулярно измеряют лишь 31% компаний. Этот показатель занял последнее место среди десяти, которые анализирует бизнес. Чаще всего компании отслеживают количество публикаций и упоминаний – 97%, тональность – 83%, а также долю информационного присутствия по сравнению с конкурентами – 72%.

Какие системы мониторинга выбирает бизнес

Среди специализированных систем оперативного мониторинга самой распространенной среди участников опроса стала MediaMonitoringBot: ее используют 72% компаний. LOOQME пользуются 41%, YouScan – 24%, Semantrum – 10%.

Параллельно 72% компаний ищут упоминания вручную, а 52% используют Google Alerts. За основную систему мониторинга платят 72% опрошенных компаний.

Анонимный опрос Комитет по маркетингу и коммуникациям EBA провел в августе–сентябре 2026 года среди представителей компаний – членов Ассоциации, ответственных за коммуникации. Европейская Бизнес Ассоциация – крупнейшее и наиболее влиятельное объединение международного, европейского и отечественного бизнеса, работающего в Украине.