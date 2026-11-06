Шоколад Roshen майже за пів ціни: в "АТБ" помітили солодку акцію

Вигідна пропозиція на солодощі діятиме до 10 листопада

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У супермаркетах "АТБ" покупці можуть знайти акційні пропозиції на популярні солодощі. Знижки дозволяють придбати улюблені ласощі дешевше та трохи заощадити на покупках.

Про одну з таких пропозицій повідомляє "Телеграф". Цього разу увагу привертає надчорний пористий шоколад "Рошен" вагою 80 г, на який суттєво знизили ціну.

Детальніше у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити".

Акційна ціна плитки становить 38,90 грн замість 63,80 грн

Звичайна вартість плитки становить 63,80 грн, однак за акцією її можна придбати за 38,90 грн. Таким чином, різниця складає 24,90 грн з кожної покупки.

Знижка майже на 25 гривень робить пропозицію помітно вигіднішою для тих, хто любить чорний шоколад. Замість повної вартості покупці можуть заплатити трохи менше 40 гривень за плитку.

Перед покупкою варто перевірити актуальну ціну безпосередньо в магазині, адже умови акцій можуть змінюватися.

Як повідомляв "Телеграф", Центр споживчих експертиз "ТЕСТ" досліджував олію "Своя лінія" у пляшці об’ємом 900 мл.