"Антикоррупционная реформа провалилась": Загородний заявил о новом центре политического влияния вокруг НАБУ

Специалист напоминает, что независимые органы создавались для защиты Украины от коррупции.

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Политический эксперт Тарас Загородний заявил, что ситуация вокруг возможной отставки Андрея Пышного свидетельствует о рисках политизации антикоррупционных органов.

Об этом он отметил в сообщении на своей Facebook-странице.

По его мнению, Ярослав Железняк, Виталий Шабунин и Михаил Ткач все активнее влияют на политическую повестку дня, а обыски НАБУ используются как повод для кадровых требований.

Загородний предупредил о рисках для финансовой стабильности страны и задал вопрос об ответственности руководства самого НАБУ, в частности, Семена Кривоноса.

"Независимые антикоррупционные органы создавались, чтобы оградить государство от коррупции", — напомнил эксперт.

По оценке Загороднего, опасность заключается в формировании вокруг правоохранительных структур неформального центра политического влияния, который может влиять на кадровые решения без должной общественной подотчетности. Особенно опасными такие процессы он считает независимыми государственными институтами, в частности Национальным банком.

"Пока выглядит так, что антикоррупционная реформа провалилась в ее важнейшей задаче — обеспечить верховенство права вместо власти отдельных групп влияния", — подытожил Загородний.