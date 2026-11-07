Для полеглих і живих: родини загиблих воїнів висадили дерева в ботсаду Гришка

На запрошення сімей до акції долучився командувач Сил ТрО Ігор Плахута, який запропонував матері одного з героїв окрему зустріч

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У Національному ботанічному саду імені М. Гришка НАН України рідні полеглих захисників посадили дерева на згадку про них. Замість офіційного заходу відбулася родинна зустріч: за кожним саджанцем – особиста історія втрати.

Про це повідомляють Сили територіальної оборони ЗСУ. Голова Спілки ветеранів російсько-української війни Деснянського району генерал-лейтенант Олег Нишпор каже, що спілка об’єднує близько 300 родин. Їхня група у вайбері називається "Єдина родина".

Рідним запропонували окремо обговорити з представниками підрозділів обставини загибелі

Груша на пам’ять про Володимира Клепака

Віта Клепак обрала грушу на згадку про чоловіка Володимира – військовослужбовця 127 батальйону 112 окремої бригади Сил ТрО ЗСУ. Цей ботанічний сад пов’язаний із життям їхньої родини: тут донька подружжя часто гуляє з улюбленою собакою батька.

За словами Віти, на початку повномасштабного вторгнення Володимир разом із сином пішов до військкомату. Йому було 59 років, він був мисливцем. Рішення долучитися до територіальної оборони він із родиною не обговорював. Дружина пояснює: тоді все було зрозуміло й без слів.

Після загибелі Володимира троє дітей залишилися без батька, а двоє онуків – без дідуся. Тепер у місці, де буває донька, ростиме дерево, посаджене його дружиною.

Посаджені дерева збережуть пам’ять про воїнів для їхніх дітей та онуків

Черемха для Юрія "Меджика" Косаря

Ірина Косарь, мама військовослужбовця 207 батальйону 241 окремої бригади Сил ТрО ЗС України Юрія "Меджика" Косаря, посадила черемху. Її син загинув на Донеччині. Родина досі хоче дізнатися всі обставини його загибелі.

Десять місяців рідні чекали на Юрія, шукали його й сподівалися, що він повернеться. 30 вересня 2025 року, після чергового обміну тіл, виявили збіг ДНК.

Ще під час пошуків сина Ірина посадила вдома квітку. Вона сказала: якщо рослина виживе, то й син повернеться. Квітка прижилася й розрослася, але після звістки про загибель Юрія з неї опало все листя.

"Як не маємо онуків, нехай це дерево коріння пускає. Ми обрали черемху. Символ ніжності, молодості, кохання", – каже Ірина Косарь, ледь стримуючи сльози.

Спілка ветеранів Деснянського району об’єднує близько 300 родин

Плахута запропонував зустріч із представниками підрозділів

Під час акції командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута запитав, чи є в родини "Меджика" невирішені питання. Ірина Косарь попросила з’ясувати всі обставини загибелі сина.

Ігор Плахута повідомив матері, що днями підписав подання на державну нагороду для Юрія. За словами командувача, у документі докладно описані обставини загибелі військовослужбовця. Він запропонував Ірині зустрітися окремо й запросити на розмову представників бригади та батальйону.