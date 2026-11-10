Рік "Мідасу": $100 млн у схемі, нуль вироків і всі фігуранти поза СІЗО — Кравець про результати гучної операції НАБУ
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Рівно рік тому НАБУ та САП перед черговими важливими переговорами презентували гучну операцію "Мідас" — написав у своєму Телеграм-каналі адвокат Ростислав Кравець.
"Що маємо через рік? Жодного обвинувального вироку у справі. Усі відомі фігуранти вже поза СІЗО", — констатує адвокат.
Він також ставить питання щодо того, чи закінчуються гучні справи НАБУ і САП доведенням вини
"Потерпілих досі немає, обіцяного гучного блокбастеру з продовженням теж немає. То що там з Мідас, де відшкодована шкода, зупинена схема Шлагбаум, зменшені тарифи, припинення розкрадання Енергоатому і відповідальність реформаторів та контролерів? Чи це все інше, і головне для НАБУ тільки піар та тиск на владу в інтересах іноземців, як політичних, так і економічних?" — запитує Кравець.