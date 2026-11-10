Коли у Києві можуть заробити резервні переправи: названо невтішні терміни

Дві часові конструкції готують як часткову альтернативу шести столичним мостам через Дніпро

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Після російського удару по Північному мосту та пробок у Києві готують резервне сполучення між берегами Дніпра. Народний депутат Володимир Крейденко вважає, що перші тимчасові переправи реально звести у лютому – на початку березня 2027 року.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Київ розділиться навпіл? У Раді оцінили ризик сценарію та дали прогноз мостами".

Нардеп від фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко розповів, що підготовчі роботи на під’їзних коліях вже розпочалися.

Скільки часу потрібно на спорудження

Крейденко прогнозує, що проект реалізують за 3-4 місяці. Такі конструкції збирають значно швидше, ніж будують капітальний міст. Відлік робіт депутат пропонує з кінця жовтня.

"Все залежить від конструкцій. Але 3–4 місяці, початком робіт можна вважати, я думаю, кінець жовтня, тому десь лютий – початок березня. Я вважаю, що реально збудувати такі понтонні мости та створити додаткову можливість з’єднати береги", – сказав Володимир Крейденко.

Володимир Крейденко

Початок 2027 року раніше називав і міністр розвитку громад та територій України Микола Калашник. Він повідомив про це під час запитань уряду у Верховній Раді. Як повідомляє ТСН, київські переправи – частина урядового проекту зі спорудження 21 альтернативного мостового переходу у відповідь на обстріл логістичної інфраструктури.

"Роботи в Києві вже почалися. Перші альтернативні мости мають запрацювати на початку 2027 року", — заявив Микола Калашник.

На переправи передбачили 2,2 млрд. гривень

За словами Крейденка, Кабінет Міністрів уже ухвалив постанову, яка спрощує будівництво таких мостів. З центрального бюджету, зі спеціального фонду на понтонні переправи виділять 1 млрд 200 млн грн.

15 жовтня 2026 року уряд затвердив експериментальний проект будівництва комбінованих водних переправ. Щоб прискорити роботи, ці об’єкти включили до переліку робіт, які можна виконувати без звичайних дозвільних документів та подальшого введення в експлуатацію.

До фінансування приєднається столиця. За інформацією депутата, Київ виділяє на проект 1 млрд. грн. Усього на спорудження двох переправ, за підрахунками Крейденка, спрямують 2,2 млрд грн.

У Києві вже розпочали підготовчі роботи на під’їзних шляхах до резервних переправ Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Який потік автомобілів мають пропускати

Переправи матимуть різні характеристики. Крейденко говорить як мінімум про одну смугу у кожному напрямі. Для легкового транспорту розглядають і варіант із двома смугами в кожну сторону.

За даними, які навів депутат, столичними мостами щодня проїжджає приблизно 600 тисяч автомобілів. Резервні переправи мають забезпечити щонайменше 50% цього потоку. Водночас, Крейденко сумнівається, що дві конструкції зможуть пропускати 300 тисяч машин на добу.

"Зараз це мета. Я сумніваюся, що за допомогою двох мостів можна буде забезпечити пропускну спроможність у 300 тисяч. Але як альтернатива і як план "Б" він має існувати і повинен будуватися. Адже ми бачимо, що ці удари по мостах уже мають системний характер", — сказав Володимир Крейденко.

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Крейденко заявив, що два мобільні переходи планують побудувати за 3-4 місяці.