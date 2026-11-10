"Борщ" на ялинці: в "Епіцентрі" з’явилися незвичайні новорічні іграшки (фото)

Один із різдвяних огірків в онлайн-каталозі надрукований на 3D-принтері з пластику

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В "Епіцентрі" покупці помітили схожі на радянські ялинкові прикраси у вигляді овочів. Золотиста картопля, біло-рожевий часник і зелені огірки стали приводом для жартів у Threads, де користувачі діляться світлинами та власними ідеями декору.

Добірку незвичних прикрас опублікувала у Threads користувачка @goldpeonyflower.

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На її світлинах овочеві іграшки висять на торговельних стійках поруч з іншими святковими підвісками.

"Хто цьогоріч хоче перетворити ялинку в город – вам в Епіцентр! Взагалі, дуже багато крутих іграшок підвезли", – написала @goldpeonyflower.

Покупчиня запропонувала перетворити святкове дерево на город

Картопля з характером і набір для борщу

Особливу увагу привернула золотиста картоплина. На її поверхні є заглиблення, які нагадують очі й рот, тож користувачка @valentyna_rr опублікувала збільшений фрагмент зі словами, що ця картоплина явно чимось незадоволена.

Картоплина з виразним "обличчям" привернула увагу учасниці обговорення

Інші учасники обговорення підхопили городню тему. Користувач @wow_yalinka пожартував, що такі прикраси – для тих, хто не встиг посадити овочі цього сезону, а @olhaarts запитала, чи можна зібрати борщик.

Овочевий декор надихнув користувачів на жарти про врожай і борщ

Для @talk_in_content_ картопля виявилася знахідкою з іншим призначенням: користувачка пригадала, як шукала таку для свята осені. А @ihorr30 написав, що огірки нагадали йому радянські новорічні іграшки, серед яких теж були прикраси такої форми.

Незвичні підвіски нагадали користувачам про свято осені та давні іграшки

Огірок оздобили бісером і шпінеллю

У відповідях з’явився й приклад перероблення готової прикраси. Користувачка @yaremchuk_fedun показала зелений огірок, оздоблений блискучими намистинами, та пояснила, для чого його придбала.

"Я такий огірок купила, аби обплести бісером та шпінеллю на замовлення", – написала @yaremchuk_fedun.

Готову прикрасу використали як основу для оздоблення бісером і шпінеллю

На сайті "Епіцентру" є й окрема пропозиція різдвяного огірка м’ятного кольору завдовжки 11 см. В описі товару продавець зазначає, що рельєфну іграшку з петелькою друкують однією деталлю з пластику PLA. Вона важить близько 30 г, а стрічка для підвішування до комплекту не входить.

Продавець попереджає, що на пластиковій прикрасі можуть бути помітні тонкі шари друку Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цю модель пропонують використати для сімейної святкової гри. За описаною в картці товару традицією, огірок ховають серед гілок ялинки, а той, хто першим знайде його різдвяного ранку, отримує додатковий подарунок. У тексті також згадують удачу на весь рік як частину цієї традиції.

Книги, валюта й маски замість звичайних кульок

Овочами незвичний асортимент не обмежується. В онлайн-каталозі "Епіцентр" пропонує скляні підвіски WEI DE ARTS у вигляді книг заввишки 9 см і валюти заввишки 16 см – обидві за ціною 320 грн. Зелена скляна маска цього ж бренду заввишки 10 см коштує 210 грн.

Поряд із фігурними прикрасами є й звичніші варіанти: набір із 12 прозорих бурульок завдовжки 13 см за 144 грн та комплект із чотирьох бурульок кольору шампань завдовжки 14 см за 148 грн.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", свято раніше строку: яка хитрість стоїть за новорічними товарами у жовтні.