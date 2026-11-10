Год "Мидаса": $100 млн в схеме, ноль приговоров и все фигуранты вне СИЗО — Кравец о результатах громкой операции НАБУ

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Ровно год назад НАБУ и САП перед очередными важными переговорами представили громкую операцию "Мидас" — написал в своем Телеграмм-канале адвокат Ростислав Кравец.

"Что имеем через год? Никакого обвинительного приговора по делу. Все известные фигуранты уже вне СИЗО", — констатирует адвокат.

Он также задает вопрос о том, заканчиваются ли громкие дела НАБУ и САП доказыванием вины.

"Пострадавших до сих пор нет, обещанного громкого блокбастера с продолжением тоже нет. Так что там с Мидасом, где возмещение ущерба, остановленная схема Шлагбаум, уменьшенные тарифы, прекращение хищения Энергоатома и ответственность реформаторов и контролеров? Или это все другое, и главное для НАБУ только пиар и давление на власть в интересах иностранцев, как политических, так и экономических? — спрашивает Кравец.