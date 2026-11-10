Путін на переговори з Україною відправив генерала ФСБ, який організував замах на Буданова

Двох росіян, які закладали вибухівку під автомобіль українського розвідника, засудили до 7 та 8 років ув’язнення

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Керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитро Мінаєв увійшов до російської делегації на переговорах в Абу-Дабі. СБУ називала його організатором операцій проти українських розвідників, зокрема замаху на представника України, главу ОП Кирила Буданова у 2019 році.

Про участь Мінаєва в переговорах повідомляє "Агентство". За даними українських посадовців, росіянин також відповідальний за вибухи, у яких 2017 року загинули співробітники ГУР і СБУ Максим Шаповал та Олександр Хараберюш.

Як намагалися підірвати автомобіль Буданова

Замах на Кирила Буданова стався в ніч на 4 квітня 2019 року на вулиці Вільямса в Голосіївському районі Києва. Виконавці намагалися встановити вибуховий пристрій під припаркований Chevrolet Evanda, але він здетонував під час закладання. Поранення дістав сам підозрюваний, якого у важкому стані доправили до лікарні.

За даними слідства, двоє громадян Росії діяли за завданням російських спецслужб. Один із них раніше служив в особистій охороні голови Республіки Інгушетія та обіймав посаду заступника керівника його адміністрації. Офіс генерального прокурора України описав підготовку до злочину:

"Вчиненню замаху на теракт передувала ретельна та багатомісячна підготовка, яка, зокрема, включала використання підроблених паспортів і водійських посвідчень громадян Киргизької Республіки, слідкування за можливими місцями перебування та маршрутами пересування потерпілого, виготовлення саморобного вибухового пристрою, придбання вогнепальної зброї і боєприпасів", – повідомив Офіс генерального прокурора України.

Суд визнав обох росіян винними в замаху на вчинення терористичного акту, незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, а також використанні підроблених документів. На момент замаху Буданов був співробітником української військової розвідки. Начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України його призначив президент Володимир Зеленський указом №308/2020 від 5 серпня 2020 року.

Чому СБУ назвала Мінаєва організатором

17 квітня 2019 року керівництво СБУ заявило, що організатором операцій проти українських офіцерів розвідки вважає саме Мінаєва. Тоді українські силовики повідомили про затримання сімох осіб зі складу групи російських спецслужб та ще одного громадянина України, який їй сприяв.

Тодішній голова СБУ Василь Грицак назвав генерал-лейтенанта ФСБ Мінаєва організатором убивств Хараберюша і Шаповала та спроби ліквідувати ще одного українського розвідника. За словами Грицака, у дні підривів автомобілів двох загиблих офіцерів Мінаєв перебував на окупованій частині Донбасу.

"Безпосередньо перебував на Донбасі, у так званому "Центрі спеціальних операцій МДБ ДНР" у Донецьку", – заявив тодішній голова СБУ Василь Грицак про місцеперебування Мінаєва під час цих убивств.

Дмитро Мінаєв

Що відомо про департамент учасника переговорів

Діяльності підрозділу Мінаєва був присвячений перший матеріал журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича після його обміну та повернення до США. Видання писало про значну роль цього департаменту в найбільшій хвилі репресій у Росії від часу смерті Йосипа Сталіна.

За даними The Wall Street Journal, департамент брав участь у чистках російського Міністерства оборони після провалу вторгнення в Україну. Також він проводив кампанію арештів громадян США на території Росії, щоб домогтися звільнення з Німеччини кілера ФСБ Вадима Красікова.

Як повідомляв "Телеграф", РФ хотіла вбити Буданова і під час повномасштабного вторгнення. СБУ кілька місяців стежила за двома полковниками, які готували план убивства голови ГУР, а сам замах мали здійснити на початку травня 2024 року.