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Первое впечатление о компании все чаще состоит из ответа AI-ассистента, собранного из внешних источников, на который компания не имеет прямого влияния.

В колонке для издания NV. Бизнес Роман Балашов, CEO и владелец ООО "Ситикод" (бренд BETON) рассказал: преимущество имеет бизнес, который годами последовательно присутствует в публичном поле. Важной частью такого присутствия он считает позицию руководителя и его проявления в разных форматах.

"Когда она все равно звучит в колонках, интервью и LinkedIn, AI получает согласованные сигналы о компании. Если же компания и ее руководитель говорят о себе по-разному, AI составляет из этого противоречивую картину", — отмечает Балашов.

Свои выводы он опирает на материалы Harvard Business Review. В июле Грэма Кенни и Анны Погребной AI описаны как посредник, через которого клиенты все чаще ищут и сравнивают поставщиков. Более сильную позицию, по мнению авторов, имеют компании, постоянно слушающие рынок и корректирующие стратегию, а размер бюджета на технологии здесь не главное.

В подкасте HBR Cold Call профессор Гарвардской бизнес-школы Джулиан Де Фрейтас ссылается на исследование, по данным которого в 55% случаев разные AI-платформы позиционируют тот же бренд по-разному. Другой гость программы, Эндрю Ян, объясняет: технологии искусственного интеллекта могут опираться на 20-40 источников, а в режиме глубокого исследования – на сотни. Балашов разделяет мнение Де Фрейтаса о том, что базовые принципы бренда не изменились, хотя механизм их действия стал другим.

Для такой работы уже есть название – GEO, или генеративная поисковая оптимизация. Отдельный пост для этого, по мнению Де Фрейтаса, не нужен. Балашов советует с регулярной проверки того, что о компании рассказывают AI-ассистенты, с вниманием к тональности и точности ответов. Следует также обновлять устаревшую информацию о себе на собственных ресурсах, ведь AI может опираться даже на давние публикации. В одной из историй подкаста HBR новая модель автопроизводителя исчезла из рекомендаций чат-ботов из-за статьи 2021 года. Еще один совет — регулярно выступать с экспертными материалами в авторитетных медиа.