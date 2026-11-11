Відстрочку продовжують автоматично не всім: що важливо знати чоловікам

Механізм діє незалежно від того, де раніше оформлювалась відстрочка

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В Україні продовження відстрочки від мобілізації може відбуватись без повторного подання заяви, якщо підстава для неї зберігається й підтверджується державними реєстрами. Якщо потрібних даних немає або вони застаріли, для продовження доведеться подати новий запит.

Як повідомляє Міністерство оборони України, автоматичне продовження доступне для 22 категорій громадян і охоплює понад 90% чинних відстрочок. Система перевіряє підстави через державні реєстри, а застосунок "Резерв+" відображає результат цієї перевірки.

Хто має право на автоматичне продовження

До переліку належать люди з інвалідністю та тимчасово непридатні до військової служби. Також механізм поширюється на тих, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I, II чи III групи, та людей, які мають батька, матір або когось із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи.

Автоматичне продовження передбачене для:

батьків трьох і більше дітей;

батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років;

батьків дитини з інвалідністю до 18 років;

батьків тяжкохворої дитини без встановленої інвалідності;

батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

право на відстрочку також мають дружини та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину.

Окремі категорії громадян:

люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;

опікуни людини, визнаної недієздатною;

ті, хто доглядає за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю.

У сфері освіти й науки це:

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти;

науковці,

учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Механізм автоматичної пролонгації також охоплює:

людей, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану;

родичів Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

людей, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військовослужбовців, звільнених з полону;

людей, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.

Перевірка підстав для відстрочки відбувається автоматично

Коли відстрочку не продовжать без звернення

Варто зауважити, що належності до визначеної для відстрочки категорії недостатньо, якщо реєстри не підтверджують підставу для неї. Автоматичне продовження не відбудеться, якщо підстава втратила чинність або система не має актуальних відомостей для її підтвердження. Про непродовження відстрочки надходить повідомлення в додаток "Резерв+".

Якщо причина у відсутніх чи застарілих даних, потрібно перевірити та за потреби оновити відомості в реєстрах, які підтверджують право на відстрочку. Після цього слід подати новий запит через "Резерв+", якщо відповідна послуга доступна, або звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Людям поза переліком автопродовження також потрібно звертатися для оформлення відстрочки.

Подавати заяву до ТЦК та СП не потрібно. Чинна відстрочка залишається дійсною до завершення її строку. Оформити нову відстрочку онлайн у "Резерв+" наразі можуть 12 категорій громадян – для інших звернень передбачений ЦНАП.

Як перевірити новий термін відсточки у "Резерв+"

Відстрочки продовжуються поступово, тому сповіщення надходять не всім одночасно. Після повідомлення про успішне продовження потрібно відкрити "Резерв+", натиснути "+" і вибрати "Оновити документ". Далі через "+" → "Переглянути документ" можна перевірити строк відстрочки в розширених даних електронного військово-облікового документа.

Позначка "до завершення мобілізації" означає, що відстрочка діє до кінця поточного строку мобілізації. Конкретна дата відображається в розширених даних. У разі подальшого продовження мобілізації наступне автоматичне оновлення залежатиме від збереження права на відстрочку.

Раніше "Телеграф" розповідав про важливий нюанс, який варто пам’ятати під час перевірки ТЦК у листопаді.