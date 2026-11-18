Воздушные Силы сообщили о движении реактивного дрона около 10:00

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Россия ударила по центральной части Одессы дважды. Под удар попала часть с плотной жилой застройкой.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил что количество жертв выросло до трех. Это две женщины и мужчина. Также есть как минимум семь пострадавших — им оказывается медицинская помощь. "Повреждено остекление жилых домов, кафе и магазинов. Загорелся легковой автомобиль, повреждены еще несколько машин", — описал он последствия первого удара.

Последствия удара по Одессе/Одесская ОВА

Через час после первого удара, около 11 часов, региональные СМИ сообщили о повторном ударе также по центральной части города. Глава ГВА Одессы Сергей Лысак сообщает, что пострадал жилой дом и учебное учреждение. Предварительно, это район автодорожного колледжа.

На месте задымление, горит машина.

Последствия удара по Одессе/ Скриншот видео

В результате удара пострадала улица Европейская в старом центре города — на фото и видео с места обстрела видны ресторан "Хаджибей" и одесский музей современного искусства.

В Одессе Россия повредила музей современного искусства/ Фото: Думская

В Одессе Россия повредила ресторан/ Фото: Думская

Реактивный дрон прилетел в Одессу с севера около 10 утра, сообщали в Воздушных силах.

Предыдущие атаки на Одессу

В течение 2026 года город регулярно подвергался комбинированным атакам. До этого также неоднократно были попадания. В частности, по центру города били 20–23 июля и 5 ноября 2023 повредив десятки памятников архитектуры в охранной зоне ЮНЕСКО. Ударам центр города подвергался также в ноябре 2024 и январе 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия бьет по мостам в Киеве. После последних ударов 17 ноября был открыт Северный мост только для общественного транспорта.