До Маніли він прилетів для участі в саміті АСЕАН

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Президент США Дональд Трамп 17 листопада 2026 року після перельоту до Маніли з'явився на публіці з помітно темнішим волоссям. Після виходу з Air Force One його зачіска мала каштановий відтінок замість звичного світлого блонду.

На зміну кольору волосся звернуло увагу видання IrishStar. Ще напередодні, під час розмови з журналістами перед поїздкою до Азії, Трамп мав світле волосся, укладене у його звичну зачіску.

У Міжнародному аеропорту Ніной Акіно американського президента сфотографували з прапорцями США та Філіппін, які він отримав від дитини. Трамп махав ними після виходу з літака, а на знімках великим планом добре видно насичений коричневий тон волосся.

Під час зустрічі в аеропорту Трамп мав значно темніше волосся, ніж перед вильотом. Фото: Getty Images

Інший кадр зробили під час церемонії вшанування прибуття, у якій Трамп брав участь разом із президентом Філіппін Фердинандом "Бонгбонгом" Маркосом-молодшим. На наближеному знімку зачіски у профіль видно темніші пасма на маківці та світліші – біля скроні.

Трамп долучився до церемонії вшанування прибуття на Філіппіни. Фото: Getty Images

Для порівняння – ще один портрет Трампа, також зроблений у листопаді 2026 року. На ньому волосся значно світліше, із золотавим відтінком, а пасма над чолом зачесані набік.

Листопадовий портрет дає змогу порівняти відтінки волосся Трампа. Фото: Getty Images

Контраст між виглядом до вильоту та після приземлення викликав припущення глядачів, що Трамп пофарбував волосся просто під час перельоту. Один із коментаторів, слова якого наводить IrishStar, описав це так:

"Сісти в літак з одним кольором, а вийти з іншим. У мене стільки запитань", – написав один із глядачів.

Темніші відтінки вже з’являлися в зачісці Трампа раніше. На початку вересня його фотографували перед поїздкою до Бедмінстера в Нью-Джерсі з темнішим і менш об’ємним волоссям. Наприкінці того самого місяця, під час спілкування з пресою перед посадкою на Air Force One, його зачіска також мала коричневий відтінок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дивна поведінка Трампа потрапила на відео, американський президент знову "заглючив". Клінічний і судовий психолог Джон Пол Гаррісон побачив у рухах політика ознаки проблем із контролем рота та кінцівок.