Путіна публічно принизили в Китаї: що сталося
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У Шеньчжені готують тристоронні переговори лідерів США, Китаю та Росії
Президента США Дональда Трампа, який прибув до китайського Шеньчженя в середу, 18 листопада, на тристоронню зустріч, особисто зустрів біля трапа лідер КНР Сі Цзіньпін. Володимиру Путіну, який прилетів раніше, такого прийому не влаштували: його вітав всього лише партійний високопосадовець Цай Ці.
Як повідомляє CNN, Сі вперше на посаді лідера Китаю приїхав до аеропорту зустрічати чинного американського президента. Біля підніжжя трапа вони обійнялися, а церемонію супроводжували почесна варта та проліт п’яти військових літаків із кольоровими димовими шлейфами.
Водночас Путіна в аеропорту зустрів член Постійного комітету Політбюро ЦК Компартії Китаю Цай Ці, повідомило Xinhua. Це теж високий рівень прийому, проте нижчий, ніж для Трампа: за китайським дипломатичним протоколом глава держави зазвичай не їздить в аеропорт вітати гостей.
"Китай – країна ввічливості з традицією взаємності", – сказав лідер КНР Сі Цзіньпін, нагадавши, що раніше цього року Трамп із дружиною особисто зустрічали його в аеропорту США.
Сі та Путін уже провели двосторонні переговори на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. На 19 листопада запланована їхня спільна зустріч із Трампом. Для Москви вона важлива насамперед символічно: Путін прагне опинитися за одним столом із лідерами двох найбільших держав.
Тим часом, як розповідав "Телеграф", Путін підлизується до Сі Цзіньпіна, більше, ніж до Трампа. Що відбувається на зустрічі у Китаї.