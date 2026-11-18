У Шеньчжені готують тристоронні переговори лідерів США, Китаю та Росії

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Президента США Дональда Трампа, який прибув до китайського Шеньчженя в середу, 18 листопада, на тристоронню зустріч, особисто зустрів біля трапа лідер КНР Сі Цзіньпін. Володимиру Путіну, який прилетів раніше, такого прийому не влаштували: його вітав всього лише партійний високопосадовець Цай Ці.

Як повідомляє CNN, Сі вперше на посаді лідера Китаю приїхав до аеропорту зустрічати чинного американського президента. Біля підніжжя трапа вони обійнялися, а церемонію супроводжували почесна варта та проліт п’яти військових літаків із кольоровими димовими шлейфами.

Церемонію привітання Трампа супроводжував проліт п’яти військових літаків

Водночас Путіна в аеропорту зустрів член Постійного комітету Політбюро ЦК Компартії Китаю Цай Ці, повідомило Xinhua. Це теж високий рівень прийому, проте нижчий, ніж для Трампа: за китайським дипломатичним протоколом глава держави зазвичай не їздить в аеропорт вітати гостей.

"Китай – країна ввічливості з традицією взаємності", – сказав лідер КНР Сі Цзіньпін, нагадавши, що раніше цього року Трамп із дружиною особисто зустрічали його в аеропорту США.

Сі та Путін уже провели двосторонні переговори на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. На 19 листопада запланована їхня спільна зустріч із Трампом. Для Москви вона важлива насамперед символічно: Путін прагне опинитися за одним столом із лідерами двох найбільших держав.

Путін прагне тристоронніх переговорів після окремої зустрічі із Сі

Тим часом, як розповідав "Телеграф", Путін підлизується до Сі Цзіньпіна, більше, ніж до Трампа. Що відбувається на зустрічі у Китаї.