На Київщині фіксували реактивні безпілотники, на Харківщині пролунав вибух

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У ніч проти 19 листопада Росія масовано атакувала Одещину ракетами та дронами. Вибухи також пролунали у Вишгороді та Чугуївській громаді, а в Запоріжжі удари спричинили пожежі й поранення людей. На Одещині атака триває, зберігається загроза застосування керованих авіабомб.

Одещина: ракети та дрони в районі узбережжя

Область перебувала під масованою комбінованою атакою. Повітряні сили ЗСУ повідомили про балістичну ракету в напрямку Чорноморська. Дрони фіксували, зокрема, в районі Затоки та Кароліно-Бугаза, а також на інших напрямках в області.

Станом на підготовку матеріалу атака на Одещину не завершилася. Ймовірне застосування КАБів.

Київщина, Вінниччина та Харківщина: реактивні БПЛА й вибухи

На Київщині фіксували реактивні безпілотники, у Вишгороді пролунав вибух. Моніторинговий канал monitorwar попереджав про зниження реактивного БПЛА над містом.

На Харківщині вибух пролунав у Чугуївській громаді. У Вінницькій області вибух чули в Гайсині. За даними місцевих телеграм-каналів, на місці вибуху — пожежа.

Запоріжжя: двоє поранених і пожежі в приватному секторі

Російські війська атакували Запоріжжя. Спочатку стало відомо про поранену жінку, якій надали допомогу на місці, повідомили в Запорізькій ОВА.

Російські удари пошкодили приватну забудову Запоріжжя

Пізніше кількість травмованих зросла до двох - ще постраждав чоловік.

Після нічної атаки в Запоріжжі спалахнули пожежі

Унаслідок ударів загорілися три приватні будинки та автомобіль. На оприлюднених обласною військовою адміністрацією світлинах видно зруйновані стіни й покрівлі, уламки у дворах та осередки вогню.

Як повідомляв "Телеграф", вдень 18 листопада Росія завдавала ударів по центральній частині Одеси. Є загиблі.