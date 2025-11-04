День Казанської ікони Божої Матері: історія та традиції свята

Святий лик має унікальні властивості, до нього звертаються при різних життєвих ситуаціях.

День Казанської ікони Богоматері відзначається православними християнами двічі на рік – влітку (8 (21) липня) та восени (22 жовтня (4 листопада)).

Рекомендуємо ознайомитися з тим, як правильно відзначати цю подію, щоб отримати прихильність Богоматері та знайти спокій у душі.

Історія та традиції дня Казанської ікони Божої Матері

Явище чудотворного лику відбулося після страшної пожежі, яка сталася в Казані. До маленької дівчинки Матрони уві сні прийшла Богоматір і вказала на попелище. Після пробудження дівчинка розповіла батькам про свій дивний сон, однак ті не повірили дитині.

Відомо, що Богоматір тричі з'являлася Матроні, і після цього попелище розкопали, виявивши в ньому дивом збережений лик. Саме цю ікону і назвали Казанською, як і всі змальовки з неї. Не раз чудотворний лик допомагав віруючим, які приходили помолитися Богоматері і просили захисту від різних негараздів.

Традиційно цього дня християни йдуть до храмів, де моляться за свою Батьківщину, за своїх близьких, щоб у сім’ях були мир та спокій. Щасливим цей день вважається і для укладання шлюбів та вінчання. Це свято не належить до двонадесятих свят церковного року, а тому ніде немає заборон на роботу.

Як відзначають день Казанської ікони

На честь чудотворної ікони служать молебні, просячи Богородицю захистити тих, хто живе на землі від негараздів.

У липні 2020 року в день шанування ікони кожен зможе долучитися до свята, помолитися перед святим ликом дому чи церкви. Щирі молитви допомагають знайти спокій у душі, не зупинятися в духовному розвитку і отримувати благословення небес, опиняючись під покровительством не тільки Богоматері, а й Господа.

У цей день категорично заборонено:

лаятися;

злитися;

потурати поганим звичкам.

Цього дня важливо утримуватись від розважальних заходів, які відволікають від діалогу з Богом. Слід бути добрішими до ближніх, допомагати у міру сил та можливості тим, хто потребує підтримки, а також зібратися сім’єю, щоб зміцнити зв’язок із родичами.