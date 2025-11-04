День Казанской иконы Божией Матери: история и традиции праздника
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1864
Святой лик обладает уникальными свойствами, к нему обращаются при разных жизненных ситуациях
День Казанской иконы Богоматери отмечается православными христианами дважды в году — летом (8 (21) июля) и осенью (22 октября (4 ноября)).
Рекомендуем ознакомиться с тем, как правильно отмечать это событие, чтобы получить благосклонность Богоматери и обрести покой в душе.
История и традиции дня Казанской иконы Божьей Матери
Явление чудотворного лика произошло после страшного пожара, который случился в Казани. К маленькой девочке Матроне во сне пришла Богоматерь и указала на пепелище. После пробуждения девочка сообщила родителям свой странный сон, однако те не поверили ребенку.
Известно, что Богоматерь трижды являлась Матроне, и после этого пепелище раскопали, обнаружив в нем чудом сохранившийся лик. Именно эту икону и назвали Казанской, как и все списки с нее. Не раз чудотворный лик помогал верующим, кто приходил помолиться Богоматери и просил защиты от разных невзгод.
Традиционно в этот день все верующие идут в храмы, где молятся за свою родину, за своих близких, чтобы в семьях были мир и покой. Счастливым этот день считается и для заключения браков и венчания. Этот праздник не относится к числу двунадесятых праздников церковного года, а потому нигде нет запретов на работу.
Как отмечают день Казанской иконы
В честь чудотворной иконы служат молебны, прося Богородицу защитить живущих на земле от невзгод.
В июле 2020 года в день почитания иконы каждый сможет приобщиться к празднику, помолиться перед святым ликом дома или в церкви. Искренние молитвы помогают обрести покой в душе, не останавливаться в духовном развитии и получать благословение небес, оказываясь под покровительством не только Богоматери, но и Господа.
21 июля категорически запрещено:
- сквернословить,
- злиться
- потакать дурным привычкам.
В этот день важно воздерживаться от увеселительных мероприятий, которые отвлекают от диалога с Богом. В день праздника нужно быть добрее к ближним, помогать по мере сил и возможности тем, кто нуждается в поддержке, а также собраться семьей, чтобы укрепить связь с родственниками.