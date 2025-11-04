День Казанской иконы Божией Матери: история и традиции праздника

Святой лик обладает уникальными свойствами, к нему обращаются при разных жизненных ситуациях

День Казанской иконы Богоматери отмечается православными христианами дважды в году — летом (8 (21) июля) и осенью (22 октября (4 ноября)).

Рекомендуем ознакомиться с тем, как правильно отмечать это событие, чтобы получить благосклонность Богоматери и обрести покой в душе.

История и традиции дня Казанской иконы Божьей Матери

Явление чудотворного лика произошло после страшного пожара, который случился в Казани. К маленькой девочке Матроне во сне пришла Богоматерь и указала на пепелище. После пробуждения девочка сообщила родителям свой странный сон, однако те не поверили ребенку.

Известно, что Богоматерь трижды являлась Матроне, и после этого пепелище раскопали, обнаружив в нем чудом сохранившийся лик. Именно эту икону и назвали Казанской, как и все списки с нее. Не раз чудотворный лик помогал верующим, кто приходил помолиться Богоматери и просил защиты от разных невзгод.

Традиционно в этот день все верующие идут в храмы, где молятся за свою родину, за своих близких, чтобы в семьях были мир и покой. Счастливым этот день считается и для заключения браков и венчания. Этот праздник не относится к числу двунадесятых праздников церковного года, а потому нигде нет запретов на работу.

Как отмечают день Казанской иконы

В честь чудотворной иконы служат молебны, прося Богородицу защитить живущих на земле от невзгод.

В июле 2020 года в день почитания иконы каждый сможет приобщиться к празднику, помолиться перед святым ликом дома или в церкви. Искренние молитвы помогают обрести покой в душе, не останавливаться в духовном развитии и получать благословение небес, оказываясь под покровительством не только Богоматери, но и Господа.

21 июля категорически запрещено:

сквернословить,

злиться

потакать дурным привычкам.

В этот день важно воздерживаться от увеселительных мероприятий, которые отвлекают от диалога с Богом. В день праздника нужно быть добрее к ближним, помогать по мере сил и возможности тем, кто нуждается в поддержке, а также собраться семьей, чтобы укрепить связь с родственниками.