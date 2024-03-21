Рада передала повноваження Запорізької облради військовим: що це означає і чому так сталося

Облрада за 2 роки війни не ухвалила жодного питання щодо життя області

У четвер, 21 березня, Верховна Рада України ухвалила рішення про передачу повноважень Запорізької обласної ради Запорізькій обласній військовій адміністрації на період воєнного стану. Відповідне рішення було ухвалено за поданням президента Володимира Зеленського.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, 236 народних депутатів проголосували "за".

"Дякую президентові України, кожному народному депутату, кожній фракції ВР за обʼєднану позицію, яка розв'язує багато проблем нашої прифронтової області", — написав він.

Федоров нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану" бюджетні повноваження облради були передані Запорізькій ОВА. За його словами, це дозволило забезпечити безперервне фінансування зарплат, соціальних виплат, енергоносіїв та допомагати Силам оборони України.

Федоров зазначив, що у Запорізької облради залишалися обмежені самоврядні повноваження: прийняття управлінських рішень щодо близько 150 обласних підприємств, установ та закладів, а також питання комунальної власності та будівництва. Попри це, за його словами, обласна рада за 2 роки війни не ухвалила жодного питання щодо життєдіяльності області. Голова обласної ради п'ять разів скликала сесії, але деякі депутати не мали бажання працювати.

"Наслідки цього вкрай негативні. Декілька сотень невирішених питань. Заморожені інвестиції з боку міжнародних партнерів. Трудові колективи без керівників. Проблеми з евакуйованими обласними закладами", — наголосив голова ОВА.

Федоров зазначив, що відсьогодні та до кінця воєнного стану цими питаннями буде опікуватися Запорізька обласна військова адміністрація. Водночас він підкреслив, що гучні заяви щодо розпуску Запорізької обласної ради — це відверта маніпуляція.

"Повноваження обласної ради будуть автоматично поновлені по завершенню воєнного стану. Апарат обласної ради продовжує працювати, але в новому, більш інтенсивному форматі", — підсумував він.

Нагадаємо, 2 лютого президент призначив мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації. Його попередника цього ж дня було звільнено.