Рада передала полномочия Запорожского облсовета военным: что это значит и почему так произошло

Облсовет за 2 года войны не принял ни одного вопроса относительно жизни области

В четверг, 21 марта, Верховная Рада Украины приняла решение о передаче полномочий Запорожского областного совета Запорожской областной военной администрации на период военного положения. Соответствующее решение было принято по представлению президента Владимира Зеленского.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, 236 народных депутатов проголосовали "за".

"Спасибо президенту Украины, каждому народному депутату, каждой фракции ВР за объединенную позицию, которая решает многие проблемы нашей прифронтовой области", - написал он.

Федоров напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" бюджетные полномочия облсовета были переданы Запорожской ОВА. По его словам, это позволило обеспечить непрерывное финансирование зарплат, социальных выплат, энергоносителей и помогать силам обороны Украины.

Федоров отметил, что у Запорожского облсовета оставались ограниченные полномочия по самоуправлению: принятие управленческих решений относительно около 150 областных предприятий, учреждений и заведений, а также вопросы коммунальной собственности и строительства. Несмотря на это, по его словам, областной совет за 2 года войны не принял ни одного вопроса относительно жизнедеятельности области. Председатель областного совета пять раз созвала сессии, но у некоторых депутатов не было желания работать.

"Последствия этого крайне отрицательные. Несколько сотен нерешенных вопросов. Заморожены инвестиции со стороны международных партнеров. Трудовые коллективы без руководителей. Проблемы с эвакуированными областными учреждениями", — подчеркнул глава ОВА.

Федоров отметил, что с сегодняшнего дня и до конца военного положения этими вопросами будет заниматься Запорожская областная военная администрация. В то же время он подчеркнул, что громкие заявления по поводу роспуска Запорожского областного совета — это откровенная манипуляция.

"Полномочия областного совета будут автоматически восстановлены по завершению военного положения. Аппарат областного совета продолжает работать, но в новом, более интенсивном формате", — подытожил он.

Напомним, 2 февраля президент назначил мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской областной военной администрации. Его предшественник в этот же день был уволен.