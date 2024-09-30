Удары КАБами по Запорожью участились: военный эксперт раскрыл планы россиян

РФ использует авиацию для обстрелов

Масштабные обстрелы Запорожья КАБами являются признаком того, что оккупанты могут усилить военные действия на этом направлении.

Таким прогнозом поделился основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Radio NV.

Модернизация россиянами управляемых авиационных бомб может привести к активизации боевых действий на Запорожье, пояснил эксперт.

"Похоже на то, что они планируют боевые действия, возможно, операцию по нашему Запорожью. И это делается непосредственным (воздействием) на город. К сожалению, у россиян появились дополнительные возможности за счет того, что они модернизировали КАБы и могут их применять, запускать с дальности 100 км", – отметил он.

По мнению Романенко, это единственный признак того, что действия оккупантов на Запорожье могут стать интенсивнее.

"Непосредственно на территории под Запорожьем, где находятся их войска отмечается разведками – и нашей, и зарубежными – концентрация дополнительных ресурсов, резервов врага", – добавил он.

Почему российские бомбы долетают до Запорожья

Впервые россияне использовали КАБы в 2022 году для ударов по Бахмуту, и тогда они сбрасывали их с расстояния 30 километров.

"Враг модернизировал свои авиационные бомбы, которых у них очень много. Я сейчас о ФАБах говорю. И используют так называемый УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции этих бомб, которые теперь могут лететь дальше. Он их раньше применял, но расстояние изменилось. Стало больше. Фактически до 80 километров", — рассказал спикер добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире "Еспресо".

По его словам, фугасных авиабомб (ФАБ) у россиян остается очень много и они легко могут превратить их в корректируемые авиабомбы (КАБ), а потому к угрозе стоит отнестись со всей серьезностью.

Также напомним, что украинские военные сумели значительно уменьшить количество российских систем С-300, С-400. По мнению главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко именно это заставило Россию перейти к использованию КАБов в Запорожье.