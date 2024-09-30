Удары КАБами по Запорожью участились: военный эксперт раскрыл планы россиян
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РФ использует авиацию для обстрелов
Масштабные обстрелы Запорожья КАБами являются признаком того, что оккупанты могут усилить военные действия на этом направлении.
Таким прогнозом поделился основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Radio NV.
Модернизация россиянами управляемых авиационных бомб может привести к активизации боевых действий на Запорожье, пояснил эксперт.
"Похоже на то, что они планируют боевые действия, возможно, операцию по нашему Запорожью. И это делается непосредственным (воздействием) на город. К сожалению, у россиян появились дополнительные возможности за счет того, что они модернизировали КАБы и могут их применять, запускать с дальности 100 км", – отметил он.
По мнению Романенко, это единственный признак того, что действия оккупантов на Запорожье могут стать интенсивнее.
"Непосредственно на территории под Запорожьем, где находятся их войска отмечается разведками – и нашей, и зарубежными – концентрация дополнительных ресурсов, резервов врага", – добавил он.
Почему российские бомбы долетают до Запорожья
Впервые россияне использовали КАБы в 2022 году для ударов по Бахмуту, и тогда они сбрасывали их с расстояния 30 километров.
"Враг модернизировал свои авиационные бомбы, которых у них очень много. Я сейчас о ФАБах говорю. И используют так называемый УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции этих бомб, которые теперь могут лететь дальше. Он их раньше применял, но расстояние изменилось. Стало больше. Фактически до 80 километров", — рассказал спикер добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире "Еспресо".
По его словам, фугасных авиабомб (ФАБ) у россиян остается очень много и они легко могут превратить их в корректируемые авиабомбы (КАБ), а потому к угрозе стоит отнестись со всей серьезностью.
Также напомним, что украинские военные сумели значительно уменьшить количество российских систем С-300, С-400. По мнению главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко именно это заставило Россию перейти к использованию КАБов в Запорожье.