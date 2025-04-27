Ведущий Комаров восстановил легендарный символ города в Запорожье: что он сделал (видео)

Жест телеведущего мгновенно привлек внимание запорожцев

Известный ведущий программ "Мир наизнанку" и "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым", который часто удивляет своими нестандартными подходами к разным темам, недавно посетил Запорожье. Но его визит оставил незаурядный след в памяти местных жителей, ведь мужчина решил совершить не просто обычное путешествие по городу, а устроить целую акцию.

Как сообщает "Телеграф", появился Дмитрий Комаров в городе эффектно — приехал на легендарном "Запорожце", который сейчас является символом эпохи СССР. Однако есть нюанс: старая машина ехала на буксире.

На этом странные поступки не закончились — телеведущий отвез культовый автомобиль на металлолом. Этот жест мгновенно привлек внимание запорожцев, которые удивленно и внимательно следили за раритетом на колесах по улицам.

"Конечно, рабочую машину я бы никогда не отдал — тем более "Запорожец"", — прокомментировал Комаров.

Ведущий в своей типичной манере не обошел вниманием и интересный момент, подчеркнув важность заботы об окружающей среде и необходимость экологического подхода к проблеме утилизации, назвав это "второй жизнью для автомобиля".

И хотя уехавший на металлолом "Запорожец" остался лишь частью истории, это событие стало еще одной яркой главой в путешествиях Комарова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 ноября 2022 года стало важным днем для всех украинцев, ведь наши военные освободили Херсон. В освободившийся город приехал и телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров, где сфотографировался с арбузом.