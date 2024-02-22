Віра Брежнєва неочікувано звернулася до колишнього чоловіка Костянтина Меладзе (відео)

Віра виступила в столиці Азербайджану – Баку

Співачка Віра Брежнєва на одному зі своїх концертів звернулася до колишнього чоловіка, композитора Костянтина Меладзе, з яким перебувала у шлюбі з 2015 по 2023 рік. Віра грандіозно виступила в столиці Азербайджану – Баку.

На сцені Брежнєва виконала свої старі хіти російською, а також деякі пісні гурту "ВІА Гра". Співати хіти "ВІА Гри" артистці дозволив Костянтин Меладзе, тож вона подякувала йому за таку можливість.

Віра Брежнєва подякувала Меладзе за пісні

"Хочу сказати величезне дякую авторові більшості цих пісень, який протягом багатьох років створював ці хіти. Це Костянтин Меладзе, без якого цих пісень просто б не було", — висловилася Віра, яка раніше наголошувала, що розійшлася з Костянтином без скандалів та взаємних претензій.

Додамо, що Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе жили в шлюбі від жовтня 2015 року. Влітку 2022 року у ЗМІ почали писати, що знаменитості розлучаються. Лише 6 жовтня 2023 року Віра офіційно підтвердила, що шлюб розпався. Своїми переживаннями артистка поділилася в мініальбомі "Дякую".

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