Вера Брежнева неожиданно обратилась к бывшему мужу Константину Меладзе (видео)

Вера выступила в столице Азербайджана – Баку

Певица Вера Брежнева на одном из своих концертов обратилась к бывшему мужу, композитору Константину Меладзе, с которым состояла в браке с 2015 по 2023 год. Вера грандиозно выступила в столице Азербайджана – Баку.

На сцене Брежнева исполнила свои старые хиты на русском, а также некоторые песни группы "ВИА Гра". Петь хиты "ВИА Гры" артистке разрешил Константин Меладзе, поэтому она поблагодарила его за такую возможность.

Вера Брежнева поблагодарила Меладзе за песни

"Хочу сказать огромное спасибо автору большинства этих песен, который на протяжении многих лет создавал эти хиты. Это Константин Меладзе, без которого этих песен просто бы не было", — высказалась Вера, которая ранее отмечала, что разошлась с Константином без скандалов и взаимных претензий.

Вера Брежнева и Константин Меладзе жили в браке с октября 2015 года. Летом 2022 года в СМИ начали писать, что знаменитости разводятся. Только 6 октября 2023 Вера официально подтвердила, что брак распался. Своими переживаниями артистка поделилась в миниальбоме "Дякую".

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