Брати Борисенки: куди зникли легенди "Фабрики зірок" з української сцени (фото)

На "Фабриці зірок" вони не вибороли перемогу, але гучно про себе заявили

У 2000-х був справжній бум на талановитих артистів, серед яких співачка Lama, яка зараз нечасто виступає на українській сцені. Брати-близнюки Олександр та Володимир Борисенки також здобули неабияку популярність після участі у "Фабриці зірок" 2009 року, дівчата просто шаленіли від харизматичних хлопців, які виступали у дуеті.

"Телеграф" пригадав, що на шоу співаки не вибороли перемогу, але стали дуже популярними. Згодом Володимир та Олександр активно гастролювали країною, створюючи нові пісні та виступаючи перед армією шанувальників.

Брати Борисенки випустили кілька кліпів

Серед найвідоміших пісень — "Колдовала зима", "Пусть я маленького роста", "Любовь с первого взгляда" та інші. Проте популярність почала вивітрюватися, хоча хлопці випустили кілька кліпів та пісень.

Харизматичні хлопці мали армію шанувальників

Особисте життя новоспечених зірок було насиченим. Сашко зустрічався з жінкою, яка була значно старшою за нього. Проте через три роки вони розбіглися. З іншою дівчиною Марією хлопцеві теж не вдалося створити сім'ю.

Володимир створив сім’ю зі співачкою, яка відома як Лавіка (Любов Юнак). Шлюб тривав всього шість років. Після розриву виконавець пережив депресію, розлучення було дуже болісним для нього.

Дует BRO Borisenko Brothers

Зіркові брати продовжили займатися творчістю та мріяли відродити популярність, яку вони мали після "Фабрики зірок". Їхній новий дует мав іншу назву — BRO Borisenko Brothers.

Сторінку дуету "BRO" в Instagram артисти не ведуть з 2018 року. Судячи з соцмереж Саші Борисенка, він активно допомагає армії, проводить збори, публікує у себе в блозі інформацію про війну.

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