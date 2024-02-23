Братья Борисенко: куда исчезли легенды "Фабрики звезд" с украинской сцены (фото)

На "Фабрике звезд" они не победили, но громко о себе заявили

В 2000-х был настоящий бум на талантливых артистов, среди которых певица Lama, которая сейчас редко выступает на украинской сцене. Братья-близнецы Александр и Владимир Борисенко также приобрели большую популярность после участия в "Фабрике звезд" 2009 года, девушки были в безумии от харизматичных ребят, выступавших в дуэте.

"Телеграф" вспомнил, что на шоу певцы не победили, но стали очень популярны. Вскоре Владимир и Александр активно гастролировали по стране, создавая новые песни и выступая перед армией поклонников.

Братья Борисенко выпустили несколько клипов

Среди самых известных песен — "Чудесная зима", "Пусть я маленького роста", "Любовь с первого взгляда" и другие. Однако со временем популярность начала выветриваться, хотя ребята выпустили несколько клипов и песен.

Артистичные ребята имели армию поклонников

Личная жизнь новоиспеченных звезд была насыщенной. Саша встречался с женщиной, которая была значительно старше его. Однако через три года они разбежались. С другой девушкой Марией парню тоже не удалось создать семью.

Владимир создал семью с певицей, известной как Лавика (Любовь Юнак). Брак длился всего шесть лет. После разрыва исполнитель пережил депрессию, развод был очень болезненным для него.

Звездные братья продолжали заниматься творчеством и мечтали возродить популярность, которую они получили после "Фабрики звезд". Их новый дуэт назывался BRO Borisenko Brothers.

Страницу дуэта "BRO" в Instagram артисты не ведут с 2018 года. Судя по соцсетям Саши Борисенко, он активно помогает армии, публикует у себя в блоге информацию о войне.

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