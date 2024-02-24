41-річна Енн Хетеуей підкреслила фігуру червоною шкіряною сукнею на Тижні моди в Мілані (фото)

Актриса вразила зухвалим образом із червоною шкіряною сукнею

Популярна голлівудська акторка Енн Хетеуей, яка відома своєю роллю у фільмі "Диявол носить Прада" та десятками інших ролей, давно завоювала серця шанувальників по всьому світу. Красуня має відмінний смак і часто викликає фурор на червоних доріжках та світських раутах.

Так, цього разу 41-річна Енн Хетеуей блиснула ляльковою красою на показі у рамках Тижня моди у Мілані. На світську тусовку актриса прибула у розкішному та навіть зухвалому образі. Вона красувалася перед камерами у вузькій приталеній сукні червоної шкіряної текстури і виглядала просто неймовірно. Вбрання красиво підкреслило струнку фігуру та тендітні плечі актриси.

Фото: Getty Images

Волосся зірки було розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі був легкий аристократичний макіяж з акцентом на очах. Свій образ акторка доповнила акуратною чорною сумочкою та червоними човниками на шпильці з гострими носами.

Фото: Getty Images

Схоже, Енн Хетеуей була бажаною гостею на показі Versace — Front Row в рамках Тижня моди в Мілані, де був представлений жіночий одяг Осінь/Зима 2024-2025. Акторка сиділа у першому ряду і мило позувала фоторепортерам.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Енн Хетеуей у чорному міні блиснула стрункими ногами на відомому телешоу. Актриса була в чудовому настрої і весь час усміхалася, спілкуючись із ведучим.