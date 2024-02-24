41-летняя Энн Хэтэуэй подчеркнула фигуру красным кожаным платьем на Неделе моды в Милане (фото)

Актриса впечатлила дерзким образом с красным кожаным платьем

Популярная голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая известна своей ролью в фильме "Дьявол носит Прада" и десятками других ролей, давно завоевала сердца поклонников по всему миру. Красотка имеет отличный вкус и часто производит фурор на красных дорожках и светских раутах.

Так, в этот раз 41-летняя Энн Хэтэуэй сверкнула кукольной красотой на показе в рамках Недели моды в Милане. На светскую тусовку актриса прибыла в роскошном и даже дерзком образе. Она красовалась перед камерами в узком приталенном платье красной кожаной текстуры и выглядела просто восхитительно. Наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и хрупкие плечи актрисы.

Фото: Getty Images

Волосы звезды были распущены и аккуратно уложены, а на ее лице был легкий аристократический макияж с акцентом на глазах. Свой образ актриса дополнила аккуратной черной сумочкой и красными лодочками на шпильке с острыми носами.

Фото: Getty Images

Похоже, Энн Хэтэуэй была желанной гостьей на показе Versace — Front Row в рамках Недели моды в Милане, где была представлена женская одежда Осень/Зима 2024-2025. Актриса сидела в первом ряду и мило позировала фоторепортерам.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Энн Хэтэуэй в черном мини сверкнула стройными ногами на известном телешоу. Актриса была в прекрасном настроении и все время улыбалась, общаясь с ведущим.