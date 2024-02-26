Енн Гетевей з кокетливим чубчиком захопила свіжим виглядом на кінопремії в Каліфорнії (фото)

Голлівудська красуня вигуляла стильний образ

Іменита голлівудська зірка Енн Гетевей, яка прославилася роллю в культовому фільмі "Диявол носить Прада" та зіграла в десятках інших картин, днями засвітилася на Тижні моди в Мілані. Тепер красуня з’явилася на кінопремії Film Independent Spirit Awards 2024 і захопила всіх незвичайним образом.

Як відомо, Film Independent Spirit Awards 2024 — це щорічна премія, яка відзначає найкращі незалежні фільми та телевізійні серіали. На урочисту церемонію нагородження у Каліфорнії Енн Гетевей прибула у стильному блискучому образі.

Перед камерами 41-річна акторка дефілювала у світлому блискучому комбінезоні, який підкреслив ідеальну фігуру і зробив зірку візуально вищою та стрункішою. При цьому стрункі ніжки були приховані за широкими штанинами комбінезону.

Фото: Getty Images

Свій образ Енн Гетевей доповнила акуратною білою сумочкою та модними сонцезахисними окулярами у білій оправі. Її волосся було розпущене і на свіжих фото можна помітити, що в актриси з’явився кокетливий чубчик, яка робить її ще молодшою.

Фото: Getty Images

Судячи зі знімків із церемонії Енн Гетевей чудово провела час, вона багато спілкувалася з колегами та мило позувала фоторепортерам на червоній доріжці.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що 41-річна Енн Гетевей у яскраво-синій сукні зачарувала елегантним образом на кінопремії. Зірка побувала на 30th Annual Screen Actors Guild Awards, яка проходила у Лос-Анджелесі.