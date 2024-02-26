Энн Хэтэуэй с кокетливой челкой восхитила свежим видом на кинопремии в Калифорнии (фото)

Голливудская красотка выгуляла стильный образ

Именитая голливудская звезда Энн Хэтэуэй, которая прославилась ролью в культовом фильме "Дьявол носит Прада" и сыграла в десятках других картин, на днях засветилась на Неделе моды в Милане. Теперь красотка появилась на кинопремии Film Independent Spirit Awards 2024 и восхитила всех необычным образом.

Как известно, Film Independent Spirit Awards 2024 — это ежегодная премия, которая отмечает лучшие независимые фильмы и телевизионные сериалы. На торжественную церемонию награждения в Калифорнии Энн Хэтэуэй прибыла в стильном блестящем образе.

Перед камерой 41-летняя актриса дефилировала в светлом блестящем комбинезоне, который подчеркнул идеальную фигуру и сделал звезду визуально выше и стройнее. При этом стройные ножки были скрыты за широкими штанинами комбинезона.

Фото: Getty Images

Свой образ Энн Хэтэуэй дополнила аккуратной белой сумочкой и модными солнцезащитными очками в белой оправе. Ее волосы были распущены и на свежих фото можно заметить, что у актрисы появилась кокетливая челка, которая делает ее еще моложе.

Фото: Getty Images

Судя по снимкам с церемонии Энн Хэтэуэй прекрасно провела время, она много общалась с коллегами и мило позировала фоторепортерам на красной дорожке.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 41-летняя Энн Хэтэуэй в ярко-синем платье очаровала элегантным образом на кинопремии. Звезда побывала на 30th Annual Screen Actors Guild Awards, которая проходила в Лос-Анджелесе.