Ксенія Мішина захворіла на COVID-19: акторка розповіла, які має симптоми

Ксенія Мішина погано почувається вже третій день

Ксенія Мішина, чий ексбойфренд Еллерт виїхав у США з початком вторгнення, знову захворіла на коронавірус. Акторка показала позитивний тест на COVID-19 і розповіла про своє самопочуття. Мішина розповіла, що кожної зими хворіє на ковід, а цей рік не став винятком.

Про це Мішина розповіла на своїй сторінці в Instagram. Акторка також поділилася, що їй важко сидіти та стояти.

Ксенія розповіла, що погано себе почуває вже третій день. "Температури немає, нічого немає, але вертикальне положення вкрай важко тримати. І так вже третій день", — каже Мішина. Також акторка назвала себе амбасадоркою ковіда, бо ще жодної зими його не пропустила. Однак зірка не засмучується, а показує у сторіс себе усміхнену і навіть жартує.

Нагадаємо, що нещодавно важку хворобу перенесла Катерина Тишкевич. В акторки виявили сепсис і робили складну операцію на руку. Однак зараз зірка одужує і ділиться свіжими фото з фотосесій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Позитив висловився про відпочинок на островах Ксенії Мішиною та Анни Трінчер. Співак не засуджує дівчат, однак є нюанси.