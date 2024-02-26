Рус

Ксенія Мішина захворіла на COVID-19: акторка розповіла, які має симптоми

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ксенія Мішина щороку хворіє на ковід Новина оновлена 26 лютого 2024, 15:32
Ксенія Мішина щороку хворіє на ковід. Фото instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина погано почувається вже третій день

Ксенія Мішина, чий ексбойфренд Еллерт виїхав у США з початком вторгнення, знову захворіла на коронавірус. Акторка показала позитивний тест на COVID-19 і розповіла про своє самопочуття. Мішина розповіла, що кожної зими хворіє на ковід, а цей рік не став винятком.

Про це Мішина розповіла на своїй сторінці в Instagram. Акторка також поділилася, що їй важко сидіти та стояти.

Мішина захворіла на ковід

Ксенія розповіла, що погано себе почуває вже третій день. "Температури немає, нічого немає, але вертикальне положення вкрай важко тримати. І так вже третій день", — каже Мішина. Також акторка назвала себе амбасадоркою ковіда, бо ще жодної зими його не пропустила. Однак зірка не засмучується, а показує у сторіс себе усміхнену і навіть жартує.

Ксенія Мішина хвора на коронавірус

Нагадаємо, що нещодавно важку хворобу перенесла Катерина Тишкевич. В акторки виявили сепсис і робили складну операцію на руку. Однак зараз зірка одужує і ділиться свіжими фото з фотосесій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Позитив висловився про відпочинок на островах Ксенії Мішиною та Анни Трінчер. Співак не засуджує дівчат, однак є нюанси.

Теги:
#Зірки #Коронавірус #Ксенія Мішина