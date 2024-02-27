Певица LP, которая выступала с украинским флагом, похвасталась подарком от россиян: подробности скандала (видео)

Популярная певица LP угодила в скандал

Популярная американская певица Лаура Перголицци, известная как LP, которая любит носить украинские вышиванки и не раз выступала в Украине до начала полномасштабной войны, оскандалилась в сети. Как оказалось, исполнительница хита "Lost on You" решила похвастаться пользователям, что получила подарок от российских фанатов. Однако украинцы в комментариях под видео не стали молчать.

В своем Instagram Лаура Перголицци опубликовала видео, в котором красуется перед камерой в худи с триколором и благодарит российских фанатов за этот подарок.

После того, как в комментариях LP знатно прилетело от украинцев, она удалила видео с триколором. И опубликовала в сторис новое, в котором не извинилась, а просто сказала, что любит своих фанатов по всему миру.

Надо сказать, что ранее LP не раз выходила на сцену своих европейских концертов с украинским флагом, который ей вручали украинские беженцы после начала полномасштабной войны в Украине. Так, например, в 2022 году в Варшаве Лаура Перголицци оставила на одном из флагов автограф и надпись: "I love you Ukraine. You brave beautiful people".

Ранее "Телеграф" рассказывал, у Украины на "Евровидении 2024" года внезапно появился конкурент из Хорватии. 28-летний Марк Перишич, известный как Baby Lasagna поедет представлять свою страну в Швецию и на него уже делают большие ставки.