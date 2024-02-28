Лідер гурту "Скай" показав рідкісну світлину з дорослою донькою (фото)

Олег Собчук чудово провів час зі своєю 20-річною донькою

Фронтмен відомого українського гурту "Скай" Олег Собчук, який тривалий час не міг знайти спільну мову зі своєю колишньою дружиною, дуже рідко показує свої родинні фото. Нещодавно він зробив виняток та оприлюднив зворушливу світлину із дорослою донькою, з якою чудово провів час.

На світлині, розміщеній на сторінці в Instagram, артист разом із донькою позували в метрополітені на тлі перону. Кадр був зроблений за межами України, адже всі рекламні вивіски були англійською.

Олег Собчук з донькою

"Доня моя, рідненька!" – коротко підписав світлину артист, додавши серця.

Підписникам Олега Собчука сподобалась така сімейна ідилія. Фанати доброзичливо відгукнулися та акцентували увагу на тому, що донька дуже схожа на знаменитого тата.

Раніше "Телеграф" писав, що колишня дружина Олега Собчука оприлюднила скандальну переписку. Жінка наголошувала на тому, що причиною розриву стали токсичні стосунки із Собчуком, які просто-напросто зайшли в глухий кут.