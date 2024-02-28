Лидер группы "Скай" показал редкую фотографию со взрослой дочерью (фото)

Олег Собчук отлично провел время со своей 20-летней дочерью

Фронтмен известной украинской группы "Скай" Олег Собчук, длительное время не мог найти общий язык со своей бывшей женой, очень редко показывает свои семейные фото. Недавно он сделал исключение и показал трогательную фотографию со взрослой дочерью, с которой прекрасно провел время.

На фотографии, размещенной на странице в Instagram, артист вместе с дочерью позировали в метрополитене на фоне перрона. Кадр был сделан за пределами Украины, ведь все рекламные вывески были на английском.

Олег Собчук с дочерью

"Доня моя, родная!" – коротко подписал фотографию артист, добавив сердца.

Подписчикам Олега Собчука понравилась такая семейная идиллия. Фанаты доброжелательно откликнулись и акцентировали внимание на том, что дочь очень похожа на знаменитого отца.

Ранее "Телеграф" писал, что бывшая жена Олега Собчука обнародовала скандальную переписку. Женщина отмечала, что причиной разрыва стали токсичные отношения с Собчуком, которые просто зашли в тупик.