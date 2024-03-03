Ахтем Сеітаблаєв назвав розповсюджені стереотипи про Крим в уявленні українців (фото)

Сеітаблаєва не дивує поверховість та недалекоглядність багатьох людей

Український актор та режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв на початку великої війни пішов захищати Україну зі зброєю в руках. Сеітаблаєв є кримським татарином, він часто своїми роботами відкривав очі людям щодо Криму, де наразі почастішали вибухи.

Нещодавно в інтерв'ю 1+1 він розповів, що досі серед багатьох українців з материкової частини України є хибні уявлення про окупований Крим та про кримських татар зокрема. Хоча Ахтема це не дивує.

"Зі свого досвіду кажу, що до початку повномасштабного вторгнення більшість людей на питання "Що ви знаєте про кримських татар та про Крим?" здебільшого відповідали одне й те саме. Якісь маленькі будинки на самозахоплених землях, вічно чимось незадоволені, пахлава та чебуреки на пляжі, сепаратисти, які постійно плачуть про свою депортацію – оце й все", – пригадав військовий.

Ахтем з побратимами

Сеітаблаєв спокійно реагує на недалекоглядність багатьох людей, бо ж радянське минуле зі свідомості багатьох непросто викорчувати.

"Очевидно, наскільки міцно закладається в людині те, що нам розказують у дитинстві. Зараз обізнаності в бік правди стало більше, але ще дуже багато чого потрібно робити. Особливо працювати потрібно над сприйняттям материковими українцями автономного статусу Криму".

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно Крим атакували безпілотники, на півострові прогриміли вибухи. У місцевих пабліках почали публікувати відео зі звуками вибухів.