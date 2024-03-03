Ахтем Сеитаблаев назвал распространенные стереотипы о Крыме в представлении украинцев (фото)

Сеитаблаева не удивляет поверхностность и недальновидность многих людей

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев в начале войны пошел защищать Украину с оружием в руках. Сеитаблаев является крымским татарином, он часто своими работами открывал глаза людям относительно Крыма, где в последнее время участились взрывы.

Недавно в интервью 1+1 он рассказал, что до сих пор среди многих украинцев из материковой части Украины есть ложные представления об оккупированном Крыме и крымских татарах в частности. Хотя Ахтема это не удивляет.

"По своему опыту говорю, что до начала полномасштабного вторжения большинство людей на вопрос "Что вы знаете о крымских татарах и о Крыме?" в основном отвечали одно и то же. Какие-то маленькие дома на самозахваченных землях, вечно чем-то недовольные, пахлава и чебуреки на пляже, сепаратисты, постоянно плачущие о своей депортации — вот и все", — вспомнил военный.

Ахтем с собратьями

Сеитаблаев спокойно реагирует на недальновидность многих людей, потому что советское прошлое из сознания многих непросто выкорчевать.

"Очевидно, насколько крепко закладывается в человеке то, что нам рассказывают в детстве. Сейчас осведомленности в сторону правды стало больше, но еще очень многое нужно делать. Особенно работать нужно над восприятием материковыми украинцами автономного статуса Крыма".

Ранее "Телеграф" писал, что недавно Крым атаковали беспилотники, на полуострове прогремели взрывы. В местных пабликах начали публиковать видео со звуками взрывов.