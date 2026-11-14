Скільки коштує зрада? Що росіяни обіцяють за диверсії в Україні

Вербувальники починають із простих доручень, а потім підвищують складність завдань

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За співпрацю з російськими спецслужбами в Україні платять від 30 доларів – стільки дають за реєстрацію Starlink для окупантів. За складніші завдання перевіреним виконавцям можуть заплатити 700–1000 доларів, а за вбивство публічної людини обіцяють до 100 тисяч доларів.

Про суми "винагород" "Телеграфу" розповіло джерело у правоохоронних органах. Детальніше читайте в матеріалі "Держзрада за 30 доларів, – як Росія вербує дітей, ухилянтів і патріотів для підпалів, диверсій і вбивств".

За його словами, розмір запропонованої оплати зростає разом зі складністю доручень і залежить від готовності людини співпрацювати.

За що пропонують гроші

Один із прикладів дешевої для російських спецслужб допомоги – оформлення супутникового зв’язку на своє ім’я. Після реєстрації людина передає дані росіянам, щоб ті могли користуватися Starlink.

"Наприклад, деякі люди реєструють на себе Starlink, щоб потім передати ці дані росіянам, і ті могли користуватися супутниковим зв’язком. За таке дають 30 доларів. Це реальні випадки!" – розповів джерело.

Найвищі суми пропонують за вбивства. Співрозмовник навів конкретний випадок в Одеській області: за вбивство офіцера сил логістики виконавцю обіцяли 10 тисяч доларів. Він пов’язав розмір винагороди зі складністю цілі та її публічністю.

"Якщо це публічна особа, то це від 30 до 100 тисяч доларів. Що, в принципі, для росіян не такі вже й великі гроші", – зазначив співрозмовник видання.

Як повідомляв "Телеграф", у Миколаєві затримали мобілізованого, який готував замах на командира бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Його завербував ворог в telegram-каналі для знайомств.