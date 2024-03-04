Звезда "Властелина колец" Вигго Мортенсен надел футболку с трезубцем и назвал Путина варваром (фото, видео)

Вигго Мортенсен против российской агрессии

Вигго Мортенсен, сыгравший в фильме "Властелин колец" Арагорна, открыто поддержал Украину и раскритиковал Россию. Актер появился на популярном кинофестивале в футболке с украинским трезубцем и записал видео, в котором поддержал Украину.

На кинофестивале актер появился в черной футболке с большим белым трезубцем. Событие произошло вчера, 3 марта в Глазго, Шотландия. Актер сообщил, что он против российской агрессии и поддерживает таким образом Украину, пишет dailymail.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На днях Вигго Мортенсен также записал видео для united24, где отметил, что Украине важно помогать в такие сложные времена:

"Два года смерти, разрушений и невероятных страданий украинского народа. Родители, матери, сыновья и дочери, потерявшие то, что любили из-за брутальных амбиций убийц. И из-за политики Путина и его помощников, которые поддерживают Россию во всем мире, в моей родной стране, Соединенных Штатах Америки или в любой другой стране мира игнорировал варварство, захват земли Путиным и его правительство — это для меня непонятно. Я поддерживаю народ Украины и его стремление к территориальной целостности. Да здравствует свободная Украина. Слава Украине!" – эмоционально рассказал Вигго Мортенсен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вторая "Дюна" снималась на объективы украинского производства. Их разработка закончилась в 2022 году во время войны.