Аліна Гросу вийшла заміж та показала коханого (відео)

Артистка відкрила таємницю

Після низки чуток про те, що співачка Аліна Гросу вийшла заміж, інформація нарешті підтвердилася. Сьогодні артистка відкрила таємницю.

На сторінці в Instagram Аліна розмістила відео зі своїм обранцем. На кадрах видно, як молодята стоять спиною до камери біля моря та дивляться на сонце.

Гросу у весільній сукні, а чоловік – у класичному костюмі. Аліна написала: "Я знову зробила це".

Гросу з коханим

Підписники привітали "маленьку бджілку" щирими словами. А дехто пожартував, мовляв, це кадри нового кліпу співачки.

Аліна Гросу з коханим

"Напевно, зняла новий класний кліп про любов"

"Вітаюю! Нехай у вас все буде добре! І пам'ятай,що ми завжди з тобою і завжди тебе підтримаємо"

"Це круто! Ви молодець, прагнете бути щасливою!"

Додамо, що влітку 2019 року виконавиця вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Але вже в грудні того ж року сім'я розпалася. 2021 року вперше заговорили про роман артистки з російським актором Романом Полянським, але під час великої війни стосунки Полянський та Гросу розірвали.

Артистка тривалий час живе в США. У Лос-Анджелесі знаменитість, яка уже встигла гучно про себе заявити, навчається в акторській школі. У грудні 2023 року артистка ненадовго повернулася в Україну.