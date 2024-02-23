Вийшла заміж? Аліна Гросу заінтригувала фото у весільній сукні і з нареченим

28-річна зірка одягла весільну сукню вдруге

Відома українська виконавиця Аліна Гросу, можливо, одружилася вдруге. Після розставання з російським актором Романом Полянським дівчина не говорила про свій статус, проте наразі поділилася весільним кадром.

На особистій сторінці в Інстаграм 28-річна співачка виклала короткий анонс до нової композиції, яка має вийти цієї весни. Наприкінці відеоролика з’являється чорно-біле фото, на якому зображена сама Аліна Гросу в обіймах невідомого чоловіка.

На світлині артистка позує у весільній сукні, а наречений — у костюмі. На пальці його правої руки можна побачити обручку. "Покажи того, хто вкрав твоє серце", — звертається зірка до своїх шанувальників у мережі.

До речі, у жовтні минулого року Аліна Гросу дала своїм підписникам зрозуміти, що вона не одна. Дівчина поділилася відео, де "засвітила" чоловіка, який ніжно гладить руку виконавиці в американському кафе. На її руці теж є обручка.

Нагадаємо, що влітку 2019 року виконавиця вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Але вже в грудні того ж року подружжя розлучилося через зраду чоловіка. 2021 року Аліна Гросу вперше з’явилася на публіці з російським актором Романом Полянським, але під час повномасштабної війни стосунки Полянський та Гросу розірвали.

Артистка вже довгий час перебуває в Америці. У Лос-Анджелесі зірка, яка на свій молодий вік уже встигла випустити чимало пісень та музичних кліпів, навчається в акторській школі. У грудні 2023 року артистка ненадовго повернулася в Україну до сім’ї.

У січні співачка пошкодила палець. Неприємний момент стався на зйомках нового музичного кліпу співачки, де був задіяний кінь.