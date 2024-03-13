Куди зникла Марічка Яремчук – чим займається зірка 2000-х, чи збирається повертатися на українську сцену (фото)

Марія Яремчук стала справжньою зіркою після участі у шоу "Голос країни"

Українська співачка Марія Яремчук у 2000-х здобула неабияку популярність після участі у шоу "Голос країни", проте на піку популярності артистка покинула сцену, лише нещодавно вона вийшла в публічний простір. На "Євробаченні 2023" співачка вразила незабутнім виконанням легендарних композицій.

Від свого легендарного батька Назарія Яремчука вона успадкувала всі якості, необхідні артистам на сцені: харизму, красу, талант. "Телеграф" пригадав, що в 2014 році артистка представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", де їй вдалося посісти шосте місце.

Про Марічку та співака і композитора Олександра Пономарьова ходили чутки, що, мовляв, вони крутять роман, але це виявилося неправдою.

Після кількох років активних концертів перед великою аудиторією Марічка раптово заявила, що покидає естраду. Це сталося на піку популярності. Таке рішення співачка пояснила психологічними проблемами, пов’язаними з фобіями публічних виступів.

Марія Яремчук у Львові

Зі своїми фанатами зірка вийшла на зв’язок 24 лютого 2024 року, відтоді Марічка пише часто про війну в Україні. Співачка чітко засудила дії агресора та росіян, які продовжують вірити у кремлівську пропаганду. Знаменитість написала пісню "Дорога воїна", яку присвятила боротьбі українців за свободу та незалежність.

Артистка з Притулою

Наразі Марічка використовує свою сторінку в Instagram як інформаційний майданчик.

Марія Яремчук в образі

Українка проживає у Львові та продовжує допомагати з благодійними зборами для ЗСУ, сприяючи нашій перемозі.

Раніше "Телеграф" писав, що лідер гурту "Бумбокс" Хливнюк пояснив колегам, чому війна стосується кожного. Виконавець пригадав важливу сторінку з історії України.