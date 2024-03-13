Куда исчезла Маричка Яремчук – чем занимается звезда 2000-х, собирается ли возвращаться на украинскую сцену (фото)

Мария Яремчук стала настоящей звездой после участия в шоу "Голос країни"

Украинская певица Мария Яремчук в 2000-х завоевала большую популярность после участия в шоу "Голос країни", однако на пике популярности артистка бросила сцену, только совсем недавно она вышла в публичное пространство. На "Евровидении 2023" артистка удивила незабываемым исполнением легендарных композиций.

От своего легендарного отца Назария Яремчука она унаследовала все качества, необходимые артистам на сцене: харизму, красоту, талант. "Телеграф" вспомнил, что в 2014 году артистка представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", где ей удалось занять шестое место.

О Маричке и певце, композиторе Александре Пономареве ходили слухи, что, мол, они крутят роман, но это оказалось неправдой.

После нескольких лет активных концертов перед большой аудиторией Маричка внезапно заявила, что бросает эстраду. Это произошло на пике популярности. Такое решение певица объяснила психологическими проблемами, связанными с фобиями публичных выступлений.

Мария Яремчук во Львове

Со своими фанатами звезда вышла на связь 24 февраля 2022, с тех пор Маричка пишет часто о войне в Украине. Певица осудила действия агрессора и россиян, продолжающих верить в кремлевскую пропаганду. Знаменитость написала песню "Дорога воїна", которую посвятила борьбе украинцев за свободу и независимость.

Артистка с Притулой

Сейчас Маричка использует свою страницу в Instagram как информационную площадку.

Мария Яремчук в образе

Украинка живет во Львове и продолжает помогать с благотворительными сборами для ВСУ, способствуя нашей победе.

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