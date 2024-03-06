Хореограф Дмитро Дікусар, який служить в ЗСУ, розповів, як змінився за два роки війни (фото)

Дікусар також зізнався, що йому не вистачає улюбленого – танців

Український хореограф Дмитро Дікусар, який добровольцем вирушив на фронт, розповів про те, як війна на нього вплинула. Нещодавно він звертався до українців у свій день народження.

Військовий розмістив у Facebook свою нову світлину. Чоловік додав, що фото було зроблене під час пресконференції Української ліги ветеранів.

Військовий Дмитро Дікусар

Дікусар підкреслив, що це був перший цивільний захід за останні два роки, який він відвідав. "Сьогодні два роки, як я повністю перейшов на "військові рейки". Чи думав я тоді, що війна так затягнеться? Ні! Чи жалкую я про свій вибір? Теж ні! Безперечно, накопичилася втома, іноді здають трохи нерви, але спогади про загиблих товаришів і віра в перемогу добра над злом дає поштовх рухатися і не зупинятися", – написав він на своїй сторінці.

Дікусар наголосив, що війна також поміняла характер. "Постійні зміни – тактика, яку не перемогти", – десь почув я нещодавно. Тому рухаємося далі, любі українці, і не ведемося на "дешеві" маніпуляції, що мають намір нас роз'єднати й ослабити! Краще помолимося за полонених, поранених і вшануємо полеглих героїв! І продовжуємо працювати", – висловився військовий.

Дмитро також зізнався, що йому не вистачає улюбленого – танців. Він жартома додав, що часом каже йому, мовляв, танцюр, танцюй. "І я танцюю", — резюмував хореограф.

Раніше "Телеграф" писав, що після російського повномасштабного вторгнення на захист України стало чимало відомих людей. Хтось пішов добровольцем, інших – мобілізували, як-от Віталія Козловського. Нещодавно він розповідав, що перевівся в інший підрозділ.