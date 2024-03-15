"Душею з вами": Пугачова написала Могилевській після обстрілу у Кривому Розі

Після обстрілу у Кривому Розі постраждало 43 людини, 5 загинуло

Російська співачка Алла Пугачова, яка після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхала з сім’єю до Ізраїлю, відреагувала на відео української співачки Наталі Могилевської з Кривого Рогу, яка перебувала в епіцентрі жахливих подій. Цього дня окупанти потужно обстріляли місто.

Могилевська мала виступати в місті, проте через лихо скасувала концерт та вирушила до будинку, куди влучила ракета, аби допомогти постраждалим. Наталя на сторінці в Instagram оприлюднила відео з місця подій, згодом на нього в коментарях відреагувала Алла Пугачова.

Пугачова написала Могилевській

Під публікацією зібралося море коментарів зі словами співчуття всім, хто постраждав внаслідок чергового російського терору. Примадонна також висловила моральну підтримку. Алла Борисівна звернулася до своєї української колеги: "Ой, Наталю! Душею з вами. Жах!".

Раніше "Телеграф" розповідав, що кількість жертв у Кривому Розі через ракетний удар по багатоповерхівці зросла. У лікарні померла 47-річна жінка.